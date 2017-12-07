Российского депутата хотят лишить мандата за фирму в Чехии

Прокуратура города Омска собирается открыть дело против депутата Владимиро Седельникова: за открытую в Чехии фирму с нулевым доходом и вклад на сумму 68 тысяч чешских крон.

Депутат Владимир Седельников из города Омска может лишиться мандата за свое зарубежное имущество. Омская прокуратура обвиняет Седельникова в том, что в Чехии у него есть собственная фирма. Нужно отметить, что компания не занимается предпринимательской деятельностью и уже несколько лет подает нулевые бухгалтерские отчеты.

Тем не менее, обстоятельства на данный момент выясняются. Сотрудники прокуратуры собираются возбудить против депутата дело.

По данным издания «СуперОмск», в Чехии у Седельникова есть вклад на сумму 68 тысяч чешских крон, а также зарегистрированная в Праге фирма SeMal Trade s.r.o.

Российское законодательство запрещает депутатам вести зарубежные счета и располагать недвижимостью за границей. За нарушение этого требования Седельников может лишиться мандата. Решение по поводу судьбы депутата, скорее всего, будет принято 21-го декабря на заседании Заксобрания.

Источник: Superomsk.ru