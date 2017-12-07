Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 2 °C
Российского депутата хотят лишить мандата за фирму в Чехии

Российского депутата хотят лишить мандата за фирму в Чехии

Vladislava M 1 0
Прокуратура города Омска собирается открыть дело против депутата Владимиро Седельникова: за открытую в Чехии фирму с нулевым доходом и вклад на сумму 68 тысяч чешских крон.
Российского депутата хотят лишить мандата за фирму в Чехии

Депутат Владимир Седельников из города Омска может лишиться мандата за свое зарубежное имущество. Омская прокуратура обвиняет Седельникова в том, что в Чехии у него есть собственная фирма. Нужно отметить, что компания не занимается предпринимательской деятельностью и уже несколько лет подает нулевые бухгалтерские отчеты.

Тем не менее, обстоятельства на данный момент выясняются. Сотрудники прокуратуры собираются возбудить против депутата дело.

По данным издания «СуперОмск», в Чехии у Седельникова есть вклад на сумму 68 тысяч чешских крон, а также зарегистрированная в Праге фирма SeMal Trade s.r.o.

Российское законодательство запрещает депутатам вести зарубежные счета и располагать недвижимостью за границей. За нарушение этого требования Седельников может лишиться мандата. Решение по поводу судьбы депутата, скорее всего, будет принято 21-го декабря на заседании Заксобрания.

Источник: Superomsk.ru

Рассказать всем:
Темы
Прокуратура Россия Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии предложили упразднить Генеральную прокуратуру
31.03.2015 10:23 Общество
В Чехии предложили упразднить Генеральную прокуратуру
1291 0
18.10.2013 09:58 Политика
Прокуроры Чехии и России подписали меморандум о сотрудничестве
1338 0
29.05.2013 10:55 Общество
Чешское правительство поддержало законопроект об упразднении генеральной прокуратуры
1311 0
Последние новости:
07
декабря
Сколько замков за неделю влюбленные вешают на Карловом мосту
07.12.2017 11:15 Общество
Сколько замков за неделю влюбленные вешают на Карловом мосту
1 0
Чех избил иностранных студентов за то, что они разговаривали по-английски
07.12.2017 08:10 Общество
Чех избил иностранных студентов за то, что они разговаривали по-английски
551 0
06
декабря
Офисы больше не тренде: Во что теперь вкладывают деньги инвесторы в Чехии
06.12.2017 17:07 Экономика
Офисы больше не тренде: Во что теперь вкладывают деньги инвесторы в Чехии
973 0
Президент назначил на пост премьер-министра Чехии миллиардера Бабиша
06.12.2017 13:56 Политика
Президент назначил на пост премьер-министра Чехии миллиардера Бабиша
468 0
Чехи создают умный город в Турции
06.12.2017 10:34 Общество
Чехи создают умный город в Турции
432 0
Видео: Насильник сел в машину к студентке в Праге и начал ее домогаться
06.12.2017 09:29 Общество
Видео: Насильник сел в машину к студентке в Праге и начал ее домогаться
1042 0
Что Прага собирается изменить в сфере защиты от терактов
06.12.2017 09:11 Общество
Что Прага собирается изменить в сфере защиты от терактов
617 0
05
декабря
Официальный сайт чешского города рекомендовал прорусские интернет-ресурсы
05.12.2017 15:40 Общество
Официальный сайт чешского города рекомендовал прорусские интернет-ресурсы
1125 0
Будущий министр Чехии высказался об иностранных работниках
05.12.2017 15:00 Политика
Будущий министр Чехии высказался об иностранных работниках
2286 0
В Евросоюзе собираются запретить шаурму
05.12.2017 14:32 Общество
В Евросоюзе собираются запретить шаурму
1693 0


Мобильная версия