Президент: Посольство Чехии в Израиле должно переехать из Тель-Авива в Иерусалим

Президент Милош Земан считает, что Чехия должна последовать примеру США и перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Чешский президент Милош Земан похвалил план президента США Дональда Трампа по переносу посольства США в Иерусалим. Земан считает, что подобные действия должен провести и Евросоюз с Чехией.

В среду, 6 декабря, стало известно, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Министерство иностранных дел Чехии позже сообщило, что Чехия будет обсуждать перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим после переговоров со своими ключевыми партнерами.

Трамп поручил американскому МИДу разработать план по переносу посольства. Несмотря на международную критику, он сказал, что пришло время, когда США должны признать, что Иерусалим – столица Израиля. Трампа критиковали не только арабские страны, но также представители Германии, Франции, Великобритании и Евросоюза.

Израиль считает, что Иерусалим, исторический центр области, его столица. Палестина также претендует на восточный Иерусалим как на столицу и обвиняет Израиль, что он занял его в 1967 году. Этот спор уже давно является причиной накаленных международных отношений в регионе.

Россия также не исключает, что может перенести свое посольство в Иерусалим.

Источник: zpravy.idnes.cz