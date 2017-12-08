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В Праге отметили 25-летие дипломатических отношений между Чехией и Казахстаном

В Праге отметили 25-летие дипломатических отношений между Чехией и Казахстаном

Vladislava M 184 0
В Праге прошло торжественное событие в честь Дня независимости Казахстана и 25-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Чехией. После официальной части состоялся гала-концерт и показ казахстанской индустрии моды.
В Праге отметили 25-летие дипломатических отношений между Чехией и Казахстаном

4 декабря 2017 года в Праге отметили День независимости Республики Казахстан и 25-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Чехией. В честь этого события в столице прошел гала-концерт и показ казахстанской индустрии моды – Kazakhstan Fashion Week Astana.

На мероприятии присутствовали около 400 человек, включая экс-президента ЧР Вацлава Клауса, представителей администрации Президента, политиков и дипломатов, деятелей культуры и бизнеса.

Гостей приветствовал Посол Казахстана в ЧР Сержан Абдыкаримов. Он отметил прогресс политических и социально-экономических реформ, проведенных Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, и подчеркнул миротворческую роль государства в глобальном процессе ядерного разоружения.

Сержан Абдыкаримов также охарактеризовал развитие казахстанско-чешских политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, которые за этот период достигли высокого уровня и прогресса.

После официальной части в рамках реализации проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» состоялся Гала-концерт и показ коллекции моделей крупнейшей в Центральной Азии Недели моды Kazakhstan Fashion Week Astana.

После завершения показа гости получили возможность продолжить знакомство с высокой модой Казахстана, посетить выставку, пообщаться с мастерами прет-а-порте и их моделями, а также отведать казахскую национальную кухню.

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Темы
Казахстан Чехия культура
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