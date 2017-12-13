Президент Чехии назначил новое правительство

Чешский президент в среду, 13 декабря, назначил новое правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем.
В новый кабинет министров Чехии вошли:
- министр окружающей среды Рихард Брабец,
- министр транспорта Дан Тек,
- министр обороны Карла Шлехтова,
- министр юстиций Роберт Пеликан,
- министр промышленности и торговли Томаш Гюнер,
- министр культуры Илья Шмид,
- министр труда и социальных дел Ярослава Немцова,
- министр образования Роберт Плага,
- министр финансов Алена Шиллерова,
- министр иностранных дел Мартин Стропницки,
- министр здравоохранения Адам Войтех,
- министр регионального развития Клара Досталова.
Церемония назначения министров состоялась на Пражском Граде. Из четырнадцати министров девять впервые оказались в составе кабинета министров (пятеро уже служили раньше в правительстве Богуслава Соботки).
В среду, 13 декабря, состоится первое заседание нового правительства. В течение месяца оно должно будет получить вотум доверия от Парламента. Кабинет министров Бабиша попросит о нем 10 января.
В следующий понедельник министры будут обсуждать свою программу, а также искать поддержку среди депутатов. Земан пообещал, что назначит Бабиша премьером и во второй раз, если его правительство не получит вотум доверия Парламента.