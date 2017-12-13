Президент Чехии назначил новое правительство

В среду, 13 декабря, в Чехии назначили новый кабинет министров. В течение месяца правительство должно будет получить вотум доверия Парламента.

Чешский президент в среду, 13 декабря, назначил новое правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем.

В новый кабинет министров Чехии вошли:

- министр окружающей среды Рихард Брабец,

- министр транспорта Дан Тек,

- министр обороны Карла Шлехтова,

- министр юстиций Роберт Пеликан,

- министр промышленности и торговли Томаш Гюнер,

- министр культуры Илья Шмид,

- министр труда и социальных дел Ярослава Немцова,

- министр образования Роберт Плага,

- министр финансов Алена Шиллерова,

- министр иностранных дел Мартин Стропницки,

- министр здравоохранения Адам Войтех,

- министр регионального развития Клара Досталова.

Церемония назначения министров состоялась на Пражском Граде. Из четырнадцати министров девять впервые оказались в составе кабинета министров (пятеро уже служили раньше в правительстве Богуслава Соботки).

В среду, 13 декабря, состоится первое заседание нового правительства. В течение месяца оно должно будет получить вотум доверия от Парламента. Кабинет министров Бабиша попросит о нем 10 января.

В следующий понедельник министры будут обсуждать свою программу, а также искать поддержку среди депутатов. Земан пообещал, что назначит Бабиша премьером и во второй раз, если его правительство не получит вотум доверия Парламента.