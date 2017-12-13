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Президент Чехии назначил новое правительство

Президент Чехии назначил новое правительство

artyommm 264 0
В среду, 13 декабря, в Чехии назначили новый кабинет министров. В течение месяца правительство должно будет получить вотум доверия Парламента.
Президент Чехии назначил новое правительство

Чешский президент в среду, 13 декабря, назначил новое правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем. 

В новый кабинет министров Чехии вошли:

- министр окружающей среды Рихард Брабец,
- министр транспорта Дан Тек,
- министр обороны Карла Шлехтова,
- министр юстиций Роберт Пеликан,
- министр промышленности и торговли Томаш Гюнер,
- министр культуры Илья Шмид,
- министр труда и социальных дел Ярослава Немцова,
- министр образования Роберт Плага,
- министр финансов Алена Шиллерова,
- министр иностранных дел Мартин Стропницки,
- министр здравоохранения Адам Войтех,
- министр регионального развития Клара Досталова.

Церемония назначения министров состоялась на Пражском Граде. Из четырнадцати министров девять впервые оказались в составе кабинета министров (пятеро уже служили раньше в правительстве Богуслава Соботки). 

В среду, 13 декабря, состоится первое заседание нового правительства. В течение месяца оно должно будет получить вотум доверия от Парламента. Кабинет министров Бабиша попросит о нем 10 января. 

В следующий понедельник министры будут обсуждать свою программу, а также искать поддержку среди депутатов. Земан пообещал, что назначит Бабиша премьером и во второй раз, если его правительство не получит вотум доверия Парламента. 

 

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Темы
премьер министр Андрей Бабиш правительство президент Милош Земан
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