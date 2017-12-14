Чехия готовится к президентским выборам, кандидатам раздадут номера

В пятницу, 15 декабря, в Чехии будет последний день согласно законодательству, когда можно раздать порядковые номера претендентам на пост главы государства. С этим номерами кандидаты будут участвовать в выборах.

В пятницу, 15 декабря, кандидаты в президенты Чехии получат порядковые номера, которыми они будут обозначены на избирательных бюллетенях. Претенденты на пост главы государства смогут использовать их в рамках своих предвыборных кампаний. Номера будет выдавать Государственная избирательная комиссия. Об этом сегодня сообщила пресс-атташе МВД ЧР Гана Мала.

Номера будут выдаваться по такому же принципу, как и на первых прямых президентских выборах в Чехии 5 лет назад. Тогда в предвыборной гонке участвовали девять кандидатов. Из них снова баллотироваться на пост президента будет только Милош Земан, который в 2013 году выступал под номером 6.

Пятница, 15 декабря, станет последним днем, когда согласно чешскому законодательству претендентам должны быть присвоены порядковые номера. В среду, 13 декабря, вечером Верховный административный суд отклонил последнюю жалобу, которая касалась регистрации 5 кандидатов, номинированных благодаря поддержке депутатов и сенаторов.

Соперниками Милоше Земана выступают бывший глава компании Škodа Auto Вратислав Кульганек, президент Ассоциации промышленности в области обороны и безопасности Йиржи Гинек, а также музыкант и председатель партии Rozumní (Разумные) Петр Ханниг. Сенаторы также направили к участию в президентских выборах дипломата Павла Фишера, врача Марека Гилшера и экс-премьера и бывшего председателя партии ODS (Гражданская демократическая партия) Мирека Тополанека.

Источник: ceskenoviny.cz