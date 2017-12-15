Новый опрос: За кого пойдут голосовать чехи?

На этот раз большинство голосов люди готовы отдать за бывшего председателя Академии наук ЧР Йиржи Драгоша. Земан оказался на втором месте.

Агентство STEM/MARK проводило в декабре исследование среди избирателей, которые знают кандидатов в президенты Чехии. Оказалось, что больше всего людей из этой группы поддерживает не Милоша Земана, а Йиржи Драгоша. Больше всего противников оказалось у Мирека Тополанека.

Согласно исследованию, бывший председатель Академии наук Драгош мог бы рассчитывать на поддержку 60% респондентов, которые о нем знают. Йиржи Драгош оказался единственным кандидатом в президенты, у которого сторонников больше, чем противников.

Земан получил поддержку 47% респондентов. На третьем месте оказался Павел Фишер, за которого готово проголосовать 40% опрошенных.

Источник: ihned.cz