Что собирается изменить в Чехии новое правительство?

Кабинет министров премьера Бабиша представил программу, по которой правительство планирует работать в ближайшие четыре года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представил программу правительства. В первую очередь новый кабинет министров собирается заняться пенсионной реформой и электронизацией процессов. В ближайшие дни новый глава правительства собирается провести переговоры со всеми партиями, представленными в парламенте.

Какие еще положения содержатся в программе правительства?

Правительство хочет изменить условия грубой зарплаты (брутто) и снизить процентную ставку до 19%.

Планируется повысить зарплаты учителям. До 2021 года оплата их труда должна вырасти до 150% существующего уровня.

В области транспорта правительство собирается построить 210 км дорог в ближайшие 4 года, а также 130 км объездных дорог на трассах первого класса.

В будущем власти также хотели бы понизить НДС до 10% в отношении разливного пива, срезанных цветов, а также услуг канализации и водоснабжения.

В документе также содержатся пункты о дальнейшем членстве в ЕС и НАТО, которое является ключевым для Чехии и не имеет альтернатив.

Также кабинет будет работать над мерами по завершению нелегальной миграции вместе с другими государствами Евросоюза. В документе отмечается, что нужно прекратить бессмысленную систему квот, которая является неэффективной и разделяет Европу.

В программе также отведено место услугами в области экономики совместного потребления, а именно Uber и Airbnb.

Правительство ставит в приоритет электронизацию государства. Речь идет не только о доступности высокоскоростного интернета, но и об объединении всех государственных баз данных, а также электронных удостоверениях личности для всех граждан ЧР.

Источник: novinky.cz