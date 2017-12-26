Президент Чехии произнес последнюю рождественскую речь

Во вторник, 26 декабря, президент Чехии Милош Земан произнес свою традиционную рождественскую речь на телевидении, находясь в своей резиденции в Ланах. Это была его последняя речь в рамках текущего избирательного периода.

Это было последнее выступление политика в качестве главы государства в рамках завершающегося избирательного периода.

В своем выступлении Земан коснулся вопросов, связанных с преждевременными президентскими выборами. «Я хочу абсолютно ясно сказать, что я никогда этого не сделаю. Потому что преждевременные выборы за несколько месяцев до запланированных выборов были бы насмешкой над гражданами, которые шли голосовать», – подчеркнул президент.

«Граждане раздали карты, и политики с этим картами должны научиться играть», – добавил Земан. Вторая попытка составления правительства, по мнению президента, могла бы состояться в феврале. Но правительство из меньшинства, скорее всего, найдет достаточное количество депутатов, которые их будут уважать.

Об экономике

В этом году в чешской экономике и обществе, по мнению президента, происходили радостные события. Земан высоко оценил безопасность в Чехии, низкий уровень безработицы и высокий рост экономики.

Глава государства хотел бы, чтобы инвестиции в государственный сектор и валоризация денег были бы больше, а дотации на обеспечение людей, которые не хотят работать, – меньше.

Земан также предложил сократить государственный аппарат и уволить часть чиновников, что положительно сказалось бы не только на государственном бюджете, но и на частном бизнесе.

В начале своего выступления президент отметил, что в нынешнем году радостных новостей в Чехии было больше, чем негативных. Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в успех государства.

Он упомянул британский Институт экономики и мира, в рейтинге которого Чешская Республика заняла шестое место как самая миролюбивая страна на планете. Президент также отметил низкий уровень безработицы и долгов, а также высокий рост экономики.

За что Чехии стыдно?

По словам Земана, у успеха есть и темная сторона, например, недостаточный объем инвестиций. «Соотношение государственных инвестиций к общим расходам госбюджета низкое и уменьшающееся», – говорит президент. Стыдиться, как он считает, Чехия должна дороги между Брно и Веной, а также других автотрасс, объездных путей и незаконченных строек.

Президент также рассказал, что недавно договорился с министром труда Ярославой Немцовой о том, что социальные пособия будут ограничивать для тех граждан, которые отказываются работать на предлагаемых им работах.

Милош Земан считает, что рост ВВП должен сопровождаться повышением уровня жизни населения. «Я рад, что наконец все приходят к росту зарплат под давлением дефицита рабочей силы», – говорит он. Выходом из положения он видит сокращения среди чиновников. «15 лет назад у нас работали 80 000 чиновников, не сотрудников, а чиновников. Сегодня их 150 000», – отметил Земан.

Частный бизнес с удовольствием принял бы их на работу, как считает президент, и тем самым решил бы свою проблему с дефицитом кадров. Улучшилось бы состояние и государственного бюджета. Чиновники часто придумывают себе лишнюю работу.

Земан повторил, что он, как пенсионер, хотел бы существенной валоризации денег. Пенсионеры не должны бояться инфляции, которую уже сейчас учитывают при пенсионном обеспечении. «Я бы только желал, чтобы валоризация составляла одинаковую для всех часть, в противном случае будет постоянно увеличиваться разница между новыми и старыми пенсиями», – заметил глава государства.

О мигрантских квотах

Земан считает, что Чешская Республика должна вести себя в рамках Евросоюза и Североатлантического альянса как энергичный и самодостаточный партнер, который может дать понять, если ему что-то не понравится. Президент повторил свою критику квот на распределение мигрантов. Он еще раз сказал, что они идут вразрез национальным интересам Чехии и должны исчезнуть в анналах.

Земан также вспомнил, что Европейский союз давно сталкивается с проблемой защиты своих внешних границ. «Если говорить о Североатлантическом альянсе, я думаю, что он должен был быть более активным в борьбе против исламского терроризма», – сказал президент.