В центре Праги проведут митинг в поддержку Навального

28-го января возле статуи св. Вацлава в Праге пройдет митинг в поддержку демократических выборов президента России и не допущенного Центризбиркомом кандидата Алексея Навального.

28-го января 2018 года, с 14:00 до 15:30, на Вацлавской площади в Праге, состоится официальный митинг в поддержку Алексея Навального – российского оппозиционера, инициативную группу которого для выдвижения в президенты 25-го декабря 2017 года не зарегистрировал Центризбирком.

Организаторы призывают к участию в митинге всех, кто выступает за альтернативные выборы президента в России и готов выразить симпатию Алексею Навальному.

Акция зарегистрирована в магистрате Праги 4-го января 2018 года под названием Mítink pro podporu demokratických voleb prezidenta Ruska (Митинг в поддержку демократических выборов президента России).

Участники запланировали собраться возле статуи св. Вацлава в верхней части площади в 14:00. На данный момент зарегистрировано 50 желающих присоединиться к акции.

Официальная страница мероприятия на Facebook.