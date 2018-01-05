В центре Праги проведут митинг в поддержку Навального

28-го января 2018 года, с 14:00 до 15:30, на Вацлавской площади в Праге, состоится официальный митинг в поддержку Алексея Навального – российского оппозиционера, инициативную группу которого для выдвижения в президенты 25-го декабря 2017 года не зарегистрировал Центризбирком.
Организаторы призывают к участию в митинге всех, кто выступает за альтернативные выборы президента в России и готов выразить симпатию Алексею Навальному.
Акция зарегистрирована в магистрате Праги 4-го января 2018 года под названием Mítink pro podporu demokratických voleb prezidenta Ruska (Митинг в поддержку демократических выборов президента России).
Участники запланировали собраться возле статуи св. Вацлава в верхней части площади в 14:00. На данный момент зарегистрировано 50 желающих присоединиться к акции.
Официальная страница мероприятия на Facebook.