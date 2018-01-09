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Президентские выборы в Чехии: Какие кандидаты имеют наивысшие шансы на победу

Президентские выборы в Чехии: Какие кандидаты имеют наивысшие шансы на победу

Vladislava M 735 0
На этой неделе, 12-13 января, в Чехии пройдет первый тур президентских выборов. Граждане смогут отдать свои голоса за одного из девяти кандидатов. Предварительные исследования выявили трех лидеров.
Президентские выборы в Чехии: Какие кандидаты имеют наивысшие шансы на победу

В пятницу, 12-го января, и в субботу, 13-го января 2018 года, в Чехии будет проходить первый тур президентских выборов. Если ни один из кандидатов не наберет в этом туре хотя бы 50% голосов, то через две недели состоится второй тур выборов. В этом случае избиратели смогут проголосовать в пятницу и субботу, 26-го и 27-го января 2018 года.

Избирательные участки будут работать в пятницу, с 14:00 до 22:00, и в субботу, с 8:00 до 14:00. Президента будут выбирать по количеству набранных голосов со всей республики.

В 2018 году в выборах президента Чехии будут участвовать 9 кандидатов.

Мирек Тополанек, 61 год, родился в городе Всетин. Энергетик, политик, бывший премьер-министр. Кандидат №1.

 

 

Михал Горачек, 65 лет, родился в Праге. Предприниматель, менеджер. Кандидат №2.

 

 

 

Павел Фишер, 52 года, родился в Праге. Менеджер, бывший дипломат. Кандидат №3.

 

 

 

Йиржи Гинек, 56 лет, родился в Усти-над-Лабем. Менеджер. Кандидат №4.

 

 

 

Петр Ганниг, 71 год. Родился в Усти-над-Лабем. Музыкант. Кандидат №5.

 

 

 

Вратислав Кулганек, 74 года. Родился в Пльзене. Менеджер. Кандидат №6.

 

 

 

Милош Земан, 73 года. Родился в Колине. Экономист, прогнозист, бывший премьер-министр, президент ЧР. Кандидат №7.

 

 

Марек Гилшер, 41 год. Родился в Хомутове. Врач, педагог. Кандидат №8.

 

 

 

Йиржи Драгош, 68 лет. Родился в городе Чески-Тешин. Ученый-химик, бывший председатель Академии наук ЧР. Кандидат №9.

 

 

Согласно последнему социологическому исследованию перед первым туром президентских выборов, наибольшей поддержкой среди населения пользовался теперешний президент Милош Земан. За него собирались отдавать свои голоса 42,5% опрошенных. Многие люди также отвечали, что рассматривают возможность проголосовать за него. Общий потенциал Земана достигает 49% голосов.

На втором месте по популярности оказался бывший председатель Академии наук ЧР Йиржи Драгош. За него будут голосовать 27,5% опрошенных. Общее количество возможных голосов за Драгоша оценивают в 43%. Однако в случае второго тура выборов Драгош может набрать больше голосов, чем Земан.

На официальном сайте Земана указано, что в его предвыборную кампанию было вложено почти 17 млн крон. Йиржи Драгош оценил вклады в свою кампанию на сумму в 37 млн крон.

Третье место по количеству потенциальных избирателей занял Михал Горачек, которому выразили поддержку 12,5% респондентов. Всего он мог бы набрать 30%.

Такие данные представили агентства Kantar TNS и Median, которые провели актуальное исследование для Чешского телевидения. Опрос проходил 3-7 января 2018 года, в нем поучаствовало 1503 респондента. Погрешность может составлять от 0,5% до 3,5%.

Источник: ČTK, Českatelevize.cz

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Темы
президент выборы Чехия
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