Видео: У кандидатов в президенты Чехии проверили уровень английского

9-го января, на дебатах в прямом эфире, кандидатов в президенты Чехии ждал сюрприз: американец Джон Селлерс задал им вопросы на английском языке и оценил произношение и грамматику.

Во вторник, 9-го января 2018 года, в прямом эфире прошли супердебаты с участием восьмерых кандидатов в президенты Чехии. За ними можно было следить на порталах iDNES.cz, MF DNES и радио Impuls. Милош Земан не принял приглашение на передачу, так как изначально обязался не участвовать в дебатах.

Во время программы участников ждал сюрприз. В середине дебатов в студию пришел американец Джон Селлерс, проживающий в Праге, и начал разговаривать с ними по-английски. Ответить на его вопросы смогли все присутствующие, но языковая подготовка кандидатов отличалась.

«Все кандидаты правильно поняли вопросы. Но качество ответов несколько отличалось. Лучшее произношение было у Михала Горачека. Также у него хорошая грамматика. Высокий уровень владения английским показали Марек Гилшер, Павел Фишер и Йиржи Драгош», – прокомментировал Селлерс.

Лучшим рассказчиком американец назвал Петра Ганнига.

Джон Селлерс – американец из Канзаса, который живет в Праге уже несколько лет и преподает английский язык в средней школе. Он подготовил для кандидатов несложные вопросы, связанные с их профессиональным или интересным прошлым.

Йиржи Драгош получил вопрос об Академии наук, Михал Горачек – о ставках, Мирек Тополанек – о спорте, Йиржи Гинек – о шахматах, Марек Гилшер – о медицине, Вратислав Кулганек – об автомобилях, Павел Фишер – о чешском менталитете, а Петр Ганниг – о том, как он попробовал наркотики с Ринго Старром.