Чешский МИД ответил на открытое письмо послов о памятнике Коневу

Министр иностранных дел ЧР опубликовал открытое письмо в ответ на коллективное обращение послов, выразивших несогласие с размещением на памятнике маршалу Коневу исторических табличек. Чешская сторона подчеркнула, что этот вопрос решит управление Праги 6.

Фото: MZV

Министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницкий написал ответ на коллективное письмо МИД РФ и послов пяти стран, которые выразили несогласие с намерением администрации Праги 6 разместить на памятнике маршалу Коневу таблички с историческими фактами из его биографии. Послы назвали этот шаг попыткой обесценить значение памятника, а также исказить исторические факты и роль погибших в борьбе с нацизмом.

«Вы заявили, что вопрос о памятнике И.С. Коневу используется в политической игре, поэтому его нельзя передать на решение органам местного управления. Данный инцидент я считаю недоразумением, а обнародование Вашего письма – излишним жестом», – написал в ответном обращении к послам Стропницкий.

Затем министр описал роль органов местного самоуправления в Чехии.

«Речь идет о юридически самостоятельном институте, избираемом гражданами, который владеет имуществом и бюджетом и является одним из основных составляющих нашей демократии. В связи с этим фактом министерство как исполнительный орган государственной власти не может вмешиваться в решения органа самоуправления Праги 6. Памятник И.С. Коневу является имуществом данной городской части, поэтому она сама будет принимать решение о его судьбе», – разъяснил Стропницкий.

Также министр подчеркнул, что Чешская Республика с глубоким уважением относится ко всем борцам с нацистским режимом и воинам Красной армии всех национальностей, которые погибли при освобождении Праги и части Чехословакии в 1944-45 гг. За местами их захоронения тщательно ухаживают.

Тем не менее, памятник маршалу И.С. Коневу, по его словам, не является и никогда не являлся военной могилой, поэтому на него не распространяется Договор между Правительством ЧР и Правительством РФ о взаимном уходе за военными могилами от 15 апреля 1999 года. Однако, независимо от этого, за памятником ведется надлежащий уход.

В заключение министр иностранных дел добавил, что если памятник рассматривают как символ благодарности пражан, то чешская сторона видит единственным возможным решением дать им самим и их демократически избранным представителям самостоятельно решить, как будет выглядеть памятник и его окрестности. Также он выразил надежду, что послы не будут поднимать темы, не способствующие развитию взаимных отношений.

Полный текст открытого письма Мартина Стропницкого к вопросу о памятнике И.С. Коневу можно прочитать на сайте Министерства иностранных дел ЧР.