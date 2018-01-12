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В Чехии начинаются президентские выборы

В Чехии начинаются президентские выборы

artyommm 297 0
В дипломатических представительствах Чешской Республики за рубежом уже начались президентские выборы. В Чехии они стартуют в 14:00 12 января.
В Чехии начинаются президентские выборы

В четверг, 11 января, первыми выбирать чешского президента начали граждане Чешской Республики в ее дипломатических представительствах в Бразилии – с 14:00 по местному времени. Голосование началось также и в США, где участие избирателей на 20% больше, чем на минувших парламентских выборах. Выборы в Чехии начнутся в пятницу, 12 января, в 14:00.

Во многих дипломатических представительствах ЧР на западном полушарии днями выборов назначены 11 и 12 января. Для участия в выборах президента Чехии в Бразилиа зарегистрировалось 17 граждан, в Сан-Паулу – 57. 

С четверга, 11 января, чешские граждане голосуют и в США, Аргентине и Чили. Затем выборы пройдут в Австралии, в странах Азии, Африки и наконец – в Европе. 

Проголосовать за своего кандидата в президенты могут также и военные, которые находятся в зарубежных миссиях. Избирательные участки для них, по информации МИД, были открыты в 109 местах. Голосование состоится также на военных базах в Ираке и Афганистане. 

Источник: idnes.cz

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Чехия президент выборы выборы2018
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