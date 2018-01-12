Видео: На президента Чехии набросилась полуголая женщина

Милош Земан вместе с супругой пришел на избирательный участок, чтобы поучаствовать в президентских выборах. Неожиданно на него набросилась женщина с обнаженной грудью.

В середину избирательного участка, куда пришел голосовать президент Чехии Милош Земан, вбежала полуголая женщина. На ее обнаженной груди на английском языке было написано «Zeman Putin’s slut» (в переводе Земан – проститутка Путина). Она набросилась на президента с такими же выкриками.

Женщину тут же задержала охранная служба, которая помогла президенту покинуть избирательный участок.

«Я горд, потому что на меня напала активистка из группы Femen, которая также нападала на Папу Римского», – прокомментировал Земан после инцидента.

Перед приходом Земана женщина находилась среди журналистов. В тот момент, когда президент хотел удостоверить документы перед избирательной комиссии, она сняла майку и побежала к главе государства с криками Zeman Putin’s slut. Охранники прижали женщину к земле и оттянули прочь.

«Я почтен, что на меня напали, – заявил Земан перед тем, как пойти проголосовать повторно. – Как видите, моя охранная служба работает довольно хорошо, поэтому женщине не удалось ко мне приблизиться».

Как оказалось, на президента нападала украинская «секстремистка» Ангелина Диаш. Об этом организация Femen сообщила в Twitter.

Как оказалось, на президента нападала украинская «секстремистка» Ангелина Диаш. Об этом организация Femen сообщила в Twitter. По информации полиции, украинку задержали. Ее прямо на месте завернули в одеяло. Потом полицейские вернулись на участок за пальто и сумочкой девушки, после чего на автомобиле активистку увезли.

На сайте организации указано, что «выбирая вечно пьяного Земана» чешские избиратели также голосуют и за его кремлевского коллегу Владимира Путина.

Аналогичным способом группа Femen в прошлом напала и на итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони в 2013 году. В прошлом году активистки протестовали против президентской кандидатуры французской националистки Марин Ле Пен. Земана группа называет кремлевской марионеткой и ставит его в один ряд с Дональдом Трампом, Ле Пен и Берлускони.

Движение Femen возникло в 2008 году и прославилось акциями полуголых активисток не только на Украине и в России, но и в Западной Европе. На своем сайте организация призывает к борьбе за права женщин с целью «полной победы над патриархатом», но не позиционирует себя как феминистское. Сами себя участницы движения называют «секстремистками».

В Ватикане активистки протестовали несколько раз. В 2017 и 2014 годах они пробовали украсть статуэтку маленького Иисуса Христа из яслей на площади Св. Петра. В январе 2013 года четыре полуголые активистки Femen во время молитвы Папы Римского протестовали на площади Св. Петра против отрицательного отношения католической церкви к однополым бракам. В ноябре 2014 года движение протестовало против визита Папы Франциска в Страсбурге.