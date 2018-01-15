Украинскую активистку депортируют из Чехии за акцию против Земана

Окружной суд Праги 5 вынес решение наказать девушку, которая полуголой протестовала против Милоша Земана на избирательном участке, тремя месяцами условного срока и депортацией из страны.

В пятницу, 12-го января, в первый день президентских выборов в Чехии, на избирательный участок, где должен был голосовать Милош Земан с супругой, проникла активистка из Украины Анжелина Диаш. Девушка спряталась среди журналистов, а при появлении Земана разделась до пояса и выбежала с криками протеста. Акция была организована движением Femen.

Окружной суд Праги 5 принял решение наказать девушку тремя месяцами условного срока с испытательным сроком в один год. Также активистку депортируют из Чехии.

Теперь у Диаш есть три дня, чтобы выехать из страны. За хулиганство ей грозило до двух лет тюрьмы. Сама она считает себя невиновной.

По словам активистки, она согласна с решением суда, потому что чувствует себя уставшей и хочет домой. На вопрос журналистов, зачем она организовала такую акцию, Анжелина ответила, что хотела предостеречь чешское общество от повторного избрания президентом Милоша Земана.

По ее мнению, тем самым чешские граждане могли бы поставить под угрозу суверенитет своего государства, так как Милош Земан является другом президента России Владимира Путина.

«Путин – агрессор, и он опасен. Он диктатор, и я думаю, что президент демократической страны не должен дружить с диктаторами», – прокомментировала Диаш.

Активистка назвала свой протест мирным. По словам ее адвоката Луции Грдой, девушка никого не хотела оскорбить.

Источник: idnes.cz