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Мировые СМИ прокомментировали президентские выборы в Чехии

Мировые СМИ прокомментировали президентские выборы в Чехии

Vladislava M 876 0
Издания и телеканалы многих стран мира комментируют результаты первого тура президентских выборов в Чехии. «Столкновение радикала, противника миграции и Евросоюза с независимым проевропейским либералом», – пишут в СМИ.
Мировые СМИ прокомментировали президентские выборы в Чехии

Столкновение радикала, противника миграции и Евросоюза с независимым проевропейским либералом

Президентские выборы в Чехии не оставили без внимания зарубежные СМИ. О нападении активистки из организации Femen на президента Милоша Земана написали даже издания в Сингапуре и Нигерии. В выходные журналисты комментировали результаты голосования.

«Чешские избиратели разделяют пророссийские взгляды Милоша Земана», – констатирует британское издание Daily Express.

Второго лидирующего кандидата Иржи Драгоша называют полной противоположностью действуюшего президента. Если Земан «перенимает риторику популистских лидеров Венгрии и Польши, то Драгош хочет, чтобы Прага играла более активную роль в Евросоюзе».

Политический комментатор Иржи Пеге подчеркнул, что речь идет о «широком конфликте посткоммунистической части чешского общества с другой частью, ориентированной на Запад, которая уже не хочет видеть Земана на Граде».

Большинство зарубежных СМИ называют Драгоша серьезным соперником для действующего президента и дают ему высокие шансы на победу. Арабское телевидение Аль-Джазира описывает Милоша Земана как «ксенофоба и марионетку Путина». Период его работы телеканал называет большим разочарованием.

«Если выиграет Драгош, в Чехии значительно изменится образ главы государства, так как это будет интеллектуал без радикальных взглядов», – подчеркивает Аль-Джазира.

Американский канал CNBC назвал президентские выборы в Чехии столкновением противника ЕС и миграции, который тяготеет к авторитарным режимам, с независимым проевропейским либералом.

По BBC заявили, что, по сравнению с прошлыми выборами, позиции Земана ослабились в деревенских областях, где люди до сих пор приветствовали его высказывания об иммигрантах и отсутствие политкорректности. Издание Washington Post написало, что во втором туре президентских выборов в Чехии будут бороться «заядлый курильщик со слабостью к алкоголю, один из немногих европейских лидеров, приветствовавших приход Дональда Трампа в Белый дом, и политический новичок, который поддерживает НАТО и оперирует такими ценностями, как правда, ум и вежливость».

Напомним, что второй тур президентских выборов в Чехии состоится 26-го и 27-го января 2018 года.

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Темы
политика выборы выборы2018 президент Милош Земан Чехия
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