Кандидаты в президенты Чехии поддержали соперника Земана

В поддержку Милоша Земана высказался только один кандидат. Напомним, во втором туре выборов за пост президента ЧР будут сражаться действующий глава государства Милош Земан и академик Иржи Драгош.

После того как Иржи Драгош вместе с Милошем Земаном попал во второй тур выборов, изменение в настроении избирателей почувствовали не только в Праге, но и в других городах Чехии.

Кандидаты на пост президента, которые по результатам голосования заняли четвертое и пятое места, Михал Горачек и Марек Гилшер, выразили поддержку Иржи Драгошу. Они пришли в его штаб и лично поздравили, а также предложили свою помощь. Позже к ним присоединился и Павел Фишер, занявший третье место. Драгоша также поддержали Мирек Тополанек и Вратислав Кулганек.

Никто из этих кандидатов на пост президента не представляет интересы какой-либо партии. Только у Фишера за плечами опыт в дипломатии. Милоша Земан поддержал один Петр Ханниг.

Источник: aktualne.cz