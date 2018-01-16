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Кандидаты в президенты Чехии поддержали соперника Земана

Кандидаты в президенты Чехии поддержали соперника Земана

artyommm 619 0
В поддержку Милоша Земана высказался только один кандидат. Напомним, во втором туре выборов за пост президента ЧР будут сражаться действующий глава государства Милош Земан и академик Иржи Драгош.
Кандидаты в президенты Чехии поддержали соперника Земана

После того как Иржи Драгош вместе с Милошем Земаном попал во второй тур выборов, изменение в настроении избирателей почувствовали не только в Праге, но и в других городах Чехии.

Кандидаты на пост президента, которые по результатам голосования заняли четвертое и пятое места, Михал Горачек и Марек Гилшер, выразили поддержку Иржи Драгошу. Они пришли в его штаб и лично поздравили, а также предложили свою помощь. Позже к ним присоединился и Павел Фишер, занявший третье место. Драгоша также поддержали Мирек Тополанек и Вратислав Кулганек.

Никто из этих кандидатов на пост президента не представляет интересы какой-либо партии. Только у Фишера за плечами опыт в дипломатии. Милоша Земан поддержал один Петр Ханниг.

Источник: aktualne.cz

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