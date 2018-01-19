Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
13n 1 °C
В букмекерских конторах Чехии все больше ставят на победу Драгоша

В букмекерских конторах Чехии все больше ставят на победу Драгоша

Vladislava M 460 0
80% ставок в букмекерских конторах Чехии сделано на победу Иржи Драгоша во втором туре президентских выборов.
В букмекерских конторах Чехии все больше ставят на победу Драгоша

По информации букмекеров, чехи делают все больше ставок на то, что новым президентом Чехии станет Иржи Драгош. С субботы на его победу пришлось 80% от всех ставок. Актуальный коэффициент на избрание Драгоша колеблется от 1,5:1 до 1,52:1. Шанс, что выиграет Милош Земан, составляет от 2,45:1 до 2,75:1.

«Интерес людей к ставкам на президентские выборы огромный, при этом до второго тура выборов остается больше недели. С субботы мы приняли ставок на сумму 10 млн крон, 80% из них – на победу Драгоша. Самая большая ставка составила 526 тысяч крон при коэффициенте 1,66:1», – рассказал пресс-секретарь букмекерской компании Fortuna Петр Шраин.

По прогнозам букмекеров компании Tipsport, победитель выборов опередит соперника всего на несколько процентов. Предполагается, что лидер наберет около 53% голосов.

Компания Fortuna предполагает, что в 9 краях из 14 выберут Земана. Наибольшей поддержкой населения он пользуется в Устецком, Моравскосилезском крае и на Высочине (коэффициент 1,03:1). Иржи Драгошу больше всего симпатизируют в Праге, Среднечешском крае (1,16:1) и Краловоградецком крае (1,44:1).

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
выборы выборы2018 политика Чехия
Читайте
по теме 
Кандидаты в президенты Чехии поддержали соперника Земана
16.01.2018 10:30 Политика
Кандидаты в президенты Чехии поддержали соперника Земана
1254 0
Мировые СМИ прокомментировали президентские выборы в Чехии
15.01.2018 12:56 Политика
Мировые СМИ прокомментировали президентские выборы в Чехии
2417 0
Прошел первый тур выборов президента Чехии
13.01.2018 17:04 Политика
Прошел первый тур выборов президента Чехии
2350 1
В Чехии начинаются президентские выборы
12.01.2018 13:50 Политика
В Чехии начинаются президентские выборы
729 0
Последние новости:
19
января
Премьер-министра Чехии Бабиша лишили неприкосновенности
19.01.2018 15:11 Политика
Премьер-министра Чехии Бабиша лишили неприкосновенности
403 0
Либеньский мост в Праге закрыли на ремонт
19.01.2018 10:39 Общество
Либеньский мост в Праге закрыли на ремонт
411 0
В Чехии прошел ураган: Без электричества осталось несколько тысяч домов
19.01.2018 10:20 Общество
В Чехии прошел ураган: Без электричества осталось несколько тысяч домов
526 0
Пражские таксисты проведут новые акции протеста
19.01.2018 09:16 Общество
Пражские таксисты проведут новые акции протеста
351 0
18
января
«Известия»: Русский хакер, которого преследуют в США, погибает в чешской тюрьме
18.01.2018 16:00 Общество
«Известия»: Русский хакер, которого преследуют в США, погибает в чешской тюрьме
1026 0
Из Праги в Париж пустят новый бюджетный авиарейс
18.01.2018 15:33 Общество
Из Праги в Париж пустят новый бюджетный авиарейс
1043 0
Правительство Чехии приняло поправку к закону о банкротстве физлиц
18.01.2018 12:16 Экономика
Правительство Чехии приняло поправку к закону о банкротстве физлиц
779 0
Чешская крона бьет рекорды
18.01.2018 12:00 Экономика
Чешская крона бьет рекорды
3079 0
«Русских из-за Крыма не заселяем»: чешский отель получил штраф за объявление
18.01.2018 11:46 Общество
«Русских из-за Крыма не заселяем»: чешский отель получил штраф за объявление
2086 1
Видео: В Праге прошла эвакуация торгового центра «Палладиум»
18.01.2018 11:27 Общество
Видео: В Праге прошла эвакуация торгового центра «Палладиум»
891 0


Мобильная версия