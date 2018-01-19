В букмекерских конторах Чехии все больше ставят на победу Драгоша

80% ставок в букмекерских конторах Чехии сделано на победу Иржи Драгоша во втором туре президентских выборов.

По информации букмекеров, чехи делают все больше ставок на то, что новым президентом Чехии станет Иржи Драгош. С субботы на его победу пришлось 80% от всех ставок. Актуальный коэффициент на избрание Драгоша колеблется от 1,5:1 до 1,52:1. Шанс, что выиграет Милош Земан, составляет от 2,45:1 до 2,75:1.

«Интерес людей к ставкам на президентские выборы огромный, при этом до второго тура выборов остается больше недели. С субботы мы приняли ставок на сумму 10 млн крон, 80% из них – на победу Драгоша. Самая большая ставка составила 526 тысяч крон при коэффициенте 1,66:1», – рассказал пресс-секретарь букмекерской компании Fortuna Петр Шраин.

По прогнозам букмекеров компании Tipsport, победитель выборов опередит соперника всего на несколько процентов. Предполагается, что лидер наберет около 53% голосов.

Компания Fortuna предполагает, что в 9 краях из 14 выберут Земана. Наибольшей поддержкой населения он пользуется в Устецком, Моравскосилезском крае и на Высочине (коэффициент 1,03:1). Иржи Драгошу больше всего симпатизируют в Праге, Среднечешском крае (1,16:1) и Краловоградецком крае (1,44:1).

Источник: idnes.cz