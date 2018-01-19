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Премьер-министра Чехии Бабиша лишили неприкосновенности

Премьер-министра Чехии Бабиша лишили неприкосновенности

Vladislava M 403 0
Премьер-министра ЧР Андрея Бабиша и его соратника Ярослава Фалтынека лишили дипломатического иммунитета. За возобновление уголовного преследования проголосовало большинство депутатов.
Премьер-министра Чехии Бабиша лишили неприкосновенности

Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его заместителя Ярослава Фалтынека лишили неприкосновенности. Это значит, что полиция будет преследовать обоих депутатов по делу получения дотации на сумму 50 млн крон на строительство фирмы Čapí hnízdo. Парламент принял решение выдать обоих политиков после 4,5-часовых дебатов. Представители оппозиционных партий поддержали это решение.

За лишение Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека дипломатического иммунитета проголосовали 111 из 180 присутствующих депутатов. Против в обоих случаях были по 69 депутатов: в основном, из движения ANO. Сам Бабиш заявил, что он согласен с этим. Такой же точки зрения придерживался и Фалтынек.

«Почему это дело имеет политическую мотивацию? Попробуйте подумать. Почему полиция потребовала выдать нас непосредственно перед выборами, в августе 2017 года? <…> Это заказ мафии. Мафии, которая здесь крала миллиарды вместе с некоторыми политиками. Мы живем в стране, где можно заказать преследование и посадить кого-либо в тюрьму», – заявил Бабиш.

Еще перед выборами политиков обвинили в подозрении в финансовом мошенничестве. Бабиша подозревают и в нарушении финансовых интересов Евросоюза. Оба депутата утверждают, что не совершали никаких преступлений, и считают, что дело инициировали их политические соперники.

По этому делу полиция преследует еще 9 человек. Среди них – и супруга Бабиша Моника, а также его два взрослых ребенка от первого брака.

Источник: ČTK, Idnes.cz

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Темы
Андрей Бабиш политика полиция Палата депутатов ЧР
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