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Последние сведения: За кого будут голосовать чехи на президентских выборах

Последние сведения: За кого будут голосовать чехи на президентских выборах

artyommm 720 0
Кто сейчас лидирует в соревновании за пост президента Чехии? СМИ опубликовали данные последнего опроса избирателей в ЧР.
Фото: thepraguegeezer.com
Последние сведения: За кого будут голосовать чехи на президентских выборах

Согласно последним исследованиям общественного мнения о выборе между двумя кандидатами в президенты Чехии, большинство избирателей собирается проголосовать за Иржи Драгоша. Букмекеры также ставят именно на этого претендента на пост главы государства. 

Понедельник, 22 января, является последним днем, когда разрешено публиковать информацию об изучении мнения избирателей. Со вторника, 23 января, и до последнего дня выборов президента (до вечера субботы 27 января), обнародовать их будет уже нельзя. Это запрещено законом.

Итак, согласно актуальным данным, за бывшего председателя Академии наук Иржи Драгоша готово проголосовать 47% избирателей. За нынешнего главу государства Милоша Земана свои голоса могло бы отдать 43% граждан. Остальные 10% опрошенных, которые собираются пойти на выборы, пока не определились.

Источник: aktualne.cz

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Темы
выборы выборы2018 Опрос общественного мнения президент
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