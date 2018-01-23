Стала известна дата инаугурации нового президента Чехии

Председатели верхней и нижней палат Парламента ЧР сообщили возможные даты инаугурации президента. Церемония должна пройти на Пражском Граде 8-го либо 9-го марта.

Инаугурация новоизбранного президента Чехии должна пройти на Пражском Граде 8-го или 9-го марта 2018 года. Точную дату принесения клятвы главой государства на собрании депутатов и сенаторов объявят после окончания президентских выборов.

Зал для проведения торжественных церемоний на Пражском Граде забронировали на оба дня. Председатель Сената Милан Штех заявил, что если президентом снова станет Милош Земан, то инаугурация пройдет 8-го марта. Если победителем выборов станет Иржи Драгош, церемония пройдет 9-го марта.

«В прошлом стало традицией, что если президента избирают на второй срок, то он приносит клятву в последний день своего старого мандата. Если избирают нового президента, то инаугурация пройдет в первый день после окончания мандата предыдущего президента», – сообщил Штех.

Церемонию инаугурации проводит Парламент. По словам председателя нижней палаты Радека Вандрачека, организационные вопросы только начали решать.

Источник: ČTK