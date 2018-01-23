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Милоша Земана обвинили во лжи на политических дебатах

Милоша Земана обвинили во лжи на политических дебатах

Vladislava M 453 0
Проект Demagog.cz проверил все высказывания Милоша Земана на политических дебатах в прямом эфире и отнес многие из них к лживым. Обманчивые факты замечены и за Иржи Драгошем.
Милоша Земана обвинили во лжи на политических дебатах

В воскресенье вечером президент Чехии Милош Земан поучаствовал в первых предвыборных дебатах. По информации портала Demagog.cz, в передаче он сделал больше лживых и вводящих в заблуждение высказываний, чем правдивых. Телевезионные дебаты в прямом эфире показывали по телеканалу TV Nova. Земан на телепередаче отвечал на вопросы ведущего Рея Корантенга один, без своего соперника Иржи Драгоша.

Из 32 высказываний президента, которые проверял портал, 9 отнесли к доказательно лживым, 10 – к обманчивым, 11 – к правдивым. Еще два высказывания проверить не смогли.

Так, портал привел несколько примеров. Согласно одному из них, уже на второй минуте передачи Земан утверждал, что «в Вирджинии впервые в американской истории произошло, когда все решил голос одного единственного избирателя». Это правда, но произошло такое не впервые в истории США. Всего было зарегистрировано 7 подобных случаев, когда исход выборов решил один голос.

По данным Demagog.cz, Земан не сказал правду и о том, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев извинился за статью об августе 1968 года, которая вышла на сайте телеканала «Звезда». Автор статьи утверждал, что советская оккупация Чехословакии в 1968 году оказала на нее положительное влияние.

На самом деле Медведев дистанцировался от точки зрения автора статьи, но извинений не приносил.

«Я перестал поддерживать евро несколько лет назад, когда разразился греческий долговой кризис», – сказал президент в передаче.

Аналитики портала обнаружили, что Земан поддерживал евро и после греческого кризиса. В последний раз он положительно высказывался о евро в июне прошлого года.

«Милош Земан говорил о том, что Чешская Республика готова к евро, но переходу на эту валюту препятствует ментальный барьер чехов, которые, по его мнению, иррационально боятся евро», – пишет портал.

Лживые и обманчивые высказывания на дебатах перед первым туром выборов допускал и Иржи Драгош. Сравнивать долю правдивых, лживых и обманчивых высказываний, по словам руководителя проекта Demagog.cz Яна Тврдоня, пока рано.

«Мы будем следить за двумя поединками, которые пройдут по телеканалам Prima и Česká televize, а потом сравним», – объяснил Тврдонь.

Перед первым туром президентских выборов Милош Земан заявил, что не будет участвовать ни в одних предвыборных дебатах, включая дебаты перед вторым туром. После победы в первом туре Земан решил поучаствовать только в двух дебатах, но затем передумал и принял решение прийти на четыре передачи.

Источник: ihned.cz

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Милош Земан выборы выборы2018
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