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Правительство Андрея Бабиша уходит в отставку

Правительство Андрея Бабиша уходит в отставку

Vladislava M 1 0
24 января, на Пражском Граде президент Милош Земан проведет церемонию отставки правительства Андрея Бабиша. Затем Бабиш должен будет составить новое правительство.
Фото: https://twitter.com/strakovka
Правительство Андрея Бабиша уходит в отставку

Сегодня на Пражском Граде пройдет отставка правительства премьер-министра Андрея Бабиша, которое не получило доверие от депутатов. Отставку будет принимать президент республики Милош Земан. Также он планирует снова назначить Андрея Бабиша ответственным за составление нового правительства.

Миноритарное правительство Андрея Бабиша сообщило об уходе в отставку на прошлой неделе, в среду, после пяти недель с момента назначения. Отставка стала реакцией правительства на голосование Парламента, при котором оно не получило доверие. Правительство Андрея Бабиша поддержали только депутаты движения ANO.

Милош Земан примет отставку и поручит Бабишу собрать новое правительство за два дня перед началом второго тура президентских выборов. Движение ANO и Андрей Бабиш выразили в них поддержку действующего президента. Напомним, что премьер-министра ЧР лишили дипломатического иммунитета в связи преследованием по делу государственных дотаций.

Источник: ČTK

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Темы
Андрей Бабиш политика выборы Парламент ЧР
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