Эксперты: Земан победил соперника в первых политических дебатах

23-го января кандидаты в президенты Чехии Милош Земан и Иржи Драгош встретились на первых политических дебатах перед вторым туром выборов главы государства. Дебаты проходили в бурной атмосфере.

Кандидаты дискутировали на темы назначения премьер-министра, влияния на выборы извне и миграции. Земан упрекал Драгоша в неопытности, а бывший председатель Академии наук, в свою очередь, указывал на то, что президент часто меняет свою точку зрения. По мнению экспертов по политическому маркетингу, первую дуэль все же выиграл Земан, что подтвердили и коэффициенты ставок в букмекерских конторах.

Доминирование Земана в дебатах заметила и эксперт Альжбета Кралова из Института политического маркетинга. По ее мнению, Иржи Драгош старался отвечать правдиво и вести серьезные дебаты в несерьезной среде, в то время как Земан сделал ставку на юмор и харизму.

Также маркетологи отметили пассивность ведущего Карела Воржишека, который не смог успокоить шумную публику.

«В самом начале передачи Иржи Драгош был смущен нервозностью заполненного зала и несдержанностью публики, с которой ведущий в течение всей трансляции пытался безуспешно бороться», – отметил эксперт Мартин Йоахимстал.

По словам экспертов, Милош Земан вышел победителем дуэли, так как конфронтационный и агрессивный стиль дебатов только пошел ему на руку. Он постоянно перебивал соперника, который не мог ему противостоять, и брал слово в любое время, когда хотел.

По мнению Краловой, Земан не разочаровал своих избирателей и мог привлечь новых людей, которые хотят видеть во главе государства сильного лидера.

Тем не менее, и у действующего президента обнаружили слабые места. По словам экспертов, он слишком уверен в своей победе. У Иржи Драгоша все же получилось опровергнуть некоторые высказывания Земана и доказать свою правоту.

Портал Demagog.cz проанализировал все высказывания президента и сообщил, что многие из них были лживыми и вводили в заблуждение. Искажения обнаружили и в словах его соперника.

Источник: ČTK, Idnes.cz