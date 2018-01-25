Когда станет известно, кто будет новым президентом Чехии

26-27 января 2018 года в Чехии состоится второй, финальный тур президентских выборов. Статистический комитет предполагает, что результаты будут известны до вечера субботы.

Окончательные результаты приближающегося финала президентских выборов Чехии, по прогнозам Чешского статистического комитета, должны быть известны в субботу после обеда. Об этом ČTK сообщила заместитель председателя комитета Ева Крумпова.

«Окончательные результаты мы ждем в субботу, до вечера. В отличие от первого тура выборов работа избирательной комиссии будет проще, ведь нужно будет подсчитывать действительные голоса только для двух кандидатов: Милоша Земана и Иржи Драгоша», – прокомментировала Крумпова.

Голоса избирателей будут подсчитывать 14 866 комиссий, как и в первом туре выборов, который прошел две недели назад. На первом туре результатов голосования за 9 кандидатов ожидали примерно до 20:00. В такое же время голоса были подсчитаны и на первых прямых выборах главы государства 5 лет назад. Результаты второго тура были известны около 17:30.

Скорость подсчета голосов зависит и от того, сколько людей поучаствует в выборах. 5 лет назад явка на втором туре составила 59% избирателей. В этом на первом туре выборов проголосовали 62% избирателей.

Источник: ČTK