Когда станет известно, кто будет новым президентом Чехии

Окончательные результаты приближающегося финала президентских выборов Чехии, по прогнозам Чешского статистического комитета, должны быть известны в субботу после обеда. Об этом ČTK сообщила заместитель председателя комитета Ева Крумпова.
«Окончательные результаты мы ждем в субботу, до вечера. В отличие от первого тура выборов работа избирательной комиссии будет проще, ведь нужно будет подсчитывать действительные голоса только для двух кандидатов: Милоша Земана и Иржи Драгоша», – прокомментировала Крумпова.
Голоса избирателей будут подсчитывать 14 866 комиссий, как и в первом туре выборов, который прошел две недели назад. На первом туре результатов голосования за 9 кандидатов ожидали примерно до 20:00. В такое же время голоса были подсчитаны и на первых прямых выборах главы государства 5 лет назад. Результаты второго тура были известны около 17:30.
Скорость подсчета голосов зависит и от того, сколько людей поучаствует в выборах. 5 лет назад явка на втором туре составила 59% избирателей. В этом на первом туре выборов проголосовали 62% избирателей.
Источник: ČTK