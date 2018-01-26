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Президентские выборы в Чехии сравнили с борьбой Клинтон и Трампа

Президентские выборы в Чехии сравнили с борьбой Клинтон и Трампа

Vladislava M 449 0
Влиятельный брюссельский портал Politico.eu охарактеризовал второй тур президентских выборов как борьбу противника миграции с либеральным интернационалистом.
Президентские выборы в Чехии сравнили с борьбой Клинтон и Трампа

26 и 27-го января в Чехии проходит второй тур президентских выборов. Соперничество Милоша Земана и его противника Иржи Драгоша приравняли к борьбе Хиллари Клинтон с Дональдом Трампом в США и Эммануэля Макрона с Марин Ле Пен во Франции. Такую точку зрения выразило влиятельное брюссельское издание Politico.eu.

По информации портала, чешские президентские выборы стали еще одной битвой в борьбе, которая в последние годы доминирует в западной политике. Речь идет о соперничестве противника миграции и популиста с либеральным интернационалистом. «Только в Чехии загвоздка заключается в том, что популист находится у власти», – пишет Politico.

Сайт называет второй тур выборов референдумом о втором сроке действующего президента. По мнению издания, Милош Земан, соратник российского президента Владимира Путина, получил в лице новичка в политике Иржи Драгоша довольно сильного противника.

Борьбу за президентскую должность характеризует «экстравагантное поливание грязью». В первую очередь –  Драгоша, которого проземановские сайты обвиняли в педофелии, пишет Politico. Дезинформация шла и в сторону Земана, когда СМИ публиковали неправдивую информацию о его здоровье, раке или ампутированной ноге.

В целом портал рассматривает выборы в широком контексте: прежде всего, в связи с Андреем Бабишем и его попытками составить новое правительство.

Источник: ČTK

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Темы
политика Милош Земан Иржи Драгош выборы Чехия
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