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В Чехии идет второй тур прямых президентских выборов

В Чехии идет второй тур прямых президентских выборов

Vladislava M 419 0
Избирательные участки будут работать в пятницу до 22:00 и в субботу, с 8:00 до 14:00. Оба кандидата в президенты уже отдали свои голоса.
Фото: https://twitter.com/NewsroomCT24
В Чехии идет второй тур прямых президентских выборов

В 14:00, 26-го января, в Чехии снова открылись избирательные участки. Начался второй тур прямых президентских выборов. Уже в субботу вечером станет известно, кто будет возглавлять государство в течение ближайших пяти лет. Избиратели могут голосовать за действующего президента Милоша Земана и бывшего главу Академии наук ЧР Иржи Драгоша.

Президент Милош Земан прибыл вместе с супругой на избирательный участок в средней школе в пражском районе Лужины.

«Пять лет назад мой соперник был активным политиком. Теперь у меня соперник, который не занимался политикой», – ответил Земан, когда его спросили, чем ситуация 2013 года отличается от теперешней.

На этот раз большинство журналистов не попало на территорию избирательного участка, где голосовал Земан: после акции полуобнаженной активистки на первом туре выборов меры безопасности усилили.

Иржи Драгош с женой проголосовали в пожарном отделении в Лысолайской долине.

«Я был бы рад, если бы явка избирателей составила хотя бы 62%, как на первом туре», – сказал Драгош и добавил, что хотел бы пригласить на выборы и тех, кто сомневается, стоит ли идти.

За Земана в первом туре выборов две недели назад проголосовало около двух миллионов человек. Драгош получил около 1,4 млн голосов, но ему выразили поддержку еще четыре кандидата, которые собрали в общей сложности 1,7 млн голосов.

Выбирать президента может примерно 8,4 млн избирателей. В первом туре выборов это право использовали 60% из них. Ожидается, что явка избирателей во втором туре составит примерно столько же.

Голосование будет проходить в пятницу до 22:00 и в субботу, с 08:00 до 14:00. Результаты, которые опубликует Чешский статистический комитет, должны быть известны в субботу до вечера.

Источник: idnes.cz

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Темы
выборы2018 выборы президент Милош Земан Иржи Драгош Чехия политика
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