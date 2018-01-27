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Президентские выборы в Чехии: Половина избирателей проголосовала

Президентские выборы в Чехии: Половина избирателей проголосовала

Vladislava M 209 0
В Чехии начался второй день финального тура прямых президентских выборов. В пятницу на избирательные участки пришло около половины избирателей. Сегодня голосование продлится до 14:00.
Президентские выборы в Чехии: Половина избирателей проголосовала

В Чехии завершился первый день финального тура прямых президентских выборов. В пятницу на свои голоса за одного из кандидатов отдали около половины избирателей. Оставшиеся голосуют сегодня, в субботу, до 14:00. До вечера должны быть известны результаты. Никаких проблем пока не зарегистрировали.

В первом туре выборов, который прошел две недели назад, явка избирателей к концу первого дня составила в среднем 40%. Интерес ко второму туру выборов такой же либо выше. Об этом сообщили избирательные участки в большинстве краев.

Во всех регионах поучаствовать в выборах пришло больше 10% избирателей, в некоторых городах (Градец-Кралове, Соколов) проголосовать за Милоша Земана или Иржи Драгоша пришло 20%, в других регионах сообщили о более чем 50% явке.

Источник: ČTK

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Темы
выборы выборы2018 президент Чехия Милош Земан Иржи Драгош
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