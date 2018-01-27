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Президентом Чехии снова избран Милош Земан

Президентом Чехии снова избран Милош Земан

Vladislava M 920 0
Милош Земан набрал 51,36% голосов во втором туре президентских выборов. Второй кандидат Иржи Драгош поздравил его с победой.
Президентом Чехии снова избран Милош Земан

Милоша Земана избрали президентом на второй срок. В финале второго тура президентских выборов он победил своего соперника, бывшего председателя Академии наук ЧР Иржи Драгоша.

Милош Земан лидировал с первых предварительных результатов. После подсчета пяти процентов бюллетеней Земан набрал 58% голосов. Постепенно отрыв снизился до 51,36%. Пять лет назад политик выиграл выборы с 54,8% голосов.

Несмотря на сокращение процента Земан набрал больше голосов, чем на первых президентских выборах. Тогда за него проголосовало около 2,7 млн человек. Теперь – около 2,8 млн.

Земан стал победителем выборов в десяти краях, Иржи Драгош лидировал в четырех краях, включая Прагу. Также за Драгоша проголосовало большинство чехов, проживающих за границей. Предпочтение ему отдали и избиратели в Среднечешском, Либерецком и Краловоградецком краях.

Земан выиграл во всех остальных краях. Больше всего приверженцев президента оказалось в Моравскосилезском крае.

На второй тур президентских выборов пришло рекордное количество избирателей. После пересчета 97% бюллетеней явка превысила 66%. Пять лет назад в финале выборов поучаствовало 59% избирателей.

Иржи Драгош признал свое поражение уже около 16:00 и пожелал Милошу Земану много сил и здоровья на следующие 5 лет.

«Мы не победили, но и не проиграли», – сказал Драгош своим избирателям.

«Я убежден, что наша энергия не исчезнет и останется здесь. Я не ухожу из общественной жизни, я остаюсь», – добавил ученый. Его слова сопровождали бурные аплодисменты.

Источник: ČTK

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Темы
выборы выборы2018 Милош Земан Иржи Драгош президент Чехия
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