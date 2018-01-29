В центре Праги прошел митинг против президентских выборов в России

В воскресенье, 28-го января, на Вацлавской площади в Праге прошла демонстрация против президентских выборов в России. Участники призвали граждан бойкотировать выборы, так как Алексея Навального к ним не допустили по политическим причинам.

Фото: https://vk.com/zabastovka_prg

28-го января на Вацлавской площади в Праге прошел митинг против российских президентских выборов. В акции поучаствовало около 70-100 человек, среди них были и люди русской национальности.

Организаторы протеста назвали выборы, которые должны пройти в России в середине марта, несправедливыми и незаконными, так как они, по их мнению, не дают гражданам свободно выразить их волю.

Протест организовали приверженцы оппозиционного кандидата Алексея Навального, которого не допустили к участию в выборах из-за осуждения на условный срок.

В пражской акции участвовало много молодых людей. Многие из них принесли плакаты с надписями «Мы не будем участвовать в вашем спектакле!», «Нет выбора, нет нас!», «Свободу политзаключенным!». Митинг прошел мирно, никаких нарушений не было зарегистрировано.

Антон Литвин, один из организаторов протеста, рассказал, что цель акции – объяснить Европе, почему граждане требуют бойкота выборов. По его словам, предстоящие выборы являются обманом, так как Навального к ним не допустили по политическим причинам, а Путин по Конституции не имеет права снова баллотироваться.

Демонстрации прошли и в ряде российских городов. Их участники призывают граждан не ходить на выборы. Алексея Навального, который присоединился к акции своих приверженцев в центре Москвы, 28-го января задержала полиция.

Агентство Интерфакс оценило количество участников в несколько десятков, агентство ТАСС – в несколько сотен. По данным портала Newsru.com, в протестах в Москве и Петербурге поучаствовало несколько тысяч человек.

Президентские выборы в России назначены на 18-е марта. По предварительным исследованиям, однозначным фаворитом является Владимир Путин.

Источник: ČTK, Svoboda.org