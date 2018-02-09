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Когда в Чехии составят новое правительство

Когда в Чехии составят новое правительство

Vladislava M 230 0
Премьер министр в отставке Андрей Бабиш получил от президента Милоша Земана зеленый свет на составление нового правительства в течение неограниченного времени.
Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci
Когда в Чехии составят новое правительство

Президент Милош Земан разрешил премьер-министру в отставке Андрею Бабишу составлять новое правительство неограниченное количество времени. Об этом Андрей Бабиш сообщил журналистам после двухчасового ужина с Земаном в его замке в Ланах.

Также Земан не будет требовать, чтобы Бабиш заранее предоставил ему 101 подпись от депутатов, которые поддержат новое правительство. Однако премьер ожидает, что кабинет сразу получит голоса большинства депутатов, присутствующих в Парламенте.

«Я получил информацию, что господин президент не станет ограничивать меня во времени составления второго правительства: при условии, что мы будем работать над этим», – прокомментировал Андрей Бабиш.

Земан и Бабиш договорились, что будут регулярно встречаться раз в месяц. Премьер пригласил президента на ужин в Пругонице, который состоится 18-го февраля. На этот день назначено внеплановое собрание Чешской социально-демократической партии, на котором будут выбирать ее нового председателя.

«Мы решили, что это подходящий день для встречи и обмена мнениями о собрании», – заявил Бабиш.

Источник: ČTK

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Темы
Андрей Бабиш Милош Земан Парламент ЧР политика
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