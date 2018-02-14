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Чешская партия хочет отправить президента в отставку

Чешская партия хочет отправить президента в отставку

artyommm 114 0
Для этого Партия пиратов предлагает провести референдум.
Чешская партия хочет отправить президента в отставку

Чешские пираты хотят добиться отставки действующего президента с помощью референдума. Партия считает, что это можно сделать легче и проще, чем мог бы быть выход из НАТО или ЕС. 

Как считают пираты, граждане могли бы получить право голоса на референдуме на основании 100-250 тысяч подписанных петиций. Этого достаточно для проведения данного мероприятия. Отставка считалась бы действительной, если бы «за» проголосовало более 50% избирателей. 

Депутат от Пиратов заявил, что в отношении политиков, избираемых путем прямых выборов, должна действовать возможность их отставки через народное голосование. Это должно распространяться также и на сенаторов со старостами, но они в настоящее время не избираются напрямую. Об отставке членов правительства и депутатов в рамках референдума речь не идет.

Источник: novinky.cz

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Темы
Партия пиратов президент референдум
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