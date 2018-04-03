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Выдворенные российские дипломаты покинули Чехию

Выдворенные российские дипломаты покинули Чехию

Vladislava M 1284 0
МИД ЧР сообщил, что российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, вместе с членами их семей покинули Чехию в срок. Россия ответила на этот шаг выдворением чешских дипломатов.
Выдворенные российские дипломаты покинули Чехию

Трое российских дипломатов, объявленные персонами нон грата, покинули Чешскую Республику в срок. Министерству иностранных дел ЧР эту информацию официально подтвердило Посольство России в Праге.

Чехия выдворила дипломатов в ответ на отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Лондон обвиняет в этом Москву, которая отрицает свою причастность к случившемуся.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел ЧР Ирена Валентова не располагала об отъезде русских дипломатов более подробной информацией.

«Было важно соблюсти срок до 1-го апреля, так и произошло», – прокомментировала пресс-секретарь.

По ее словам, министерство предполагало, что российская сторона будет соблюдать предписания.

«В прошлом никогда не было, чтобы люди, объявленные нежелательными персонами в Чехии, отказывались выезжать из страны», – добавила пресс-секретарь.

По ее словам, в этом нет и смысла, потому что нежелательные персоны после окончания срока на отъезд теряют все дипломатические привилегии и иммунитет.

Министр иностранных дел Мартин Стропницки информировал российского посла Александра Змеевского о выдворении трех дипломатов в понедельник, 26 апреля. Срок, в течение которого они должны были покинуть Чехию вместе с членами своих семей, истек в воскресенье. Имена конкретных дипломатов не называют.

Бывший агент российской военной разведки и последующий сотрудник британских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь в начале месяца были отравлены нервно-паралитическим материалом, обозначенным как «Новичок». Британия обвиняет в преступлении Россию, которая это отрицает и утверждает, что такой вид яда производится в Брно.

Из-за инцидента с Сергеем Скрипалем 30 стран выдворили около 150 российских дипломатов. Москва в ответ выдворила из России такое же количество дипломатов от каждой страны.

Трое чешских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля. Пресс-секретарь МИД ЧР Ирена Валентова сообщила, что сроки будут соблюдены.

Источник: idnes.cz

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Темы
политика Министерство иностранных дел Чехия Россия
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