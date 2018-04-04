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Посол России в Чехии высказался о выдаче Никулина и отравлении Скрипаля

Посол России в Чехии высказался о выдаче Никулина и отравлении Скрипаля

Vladislava M 1290 0
Посол России в Чехии Александр Змеевский на пресс-конференции высказался насчет отравления Скрипалей и выдачи русского хакера Никулина США.
Посол России в Чехии высказался о выдаче Никулина и отравлении Скрипаля

Посол России в Чехии Александр Змеевский заявил, что Россия никогда не обвиняла и не обвиняет Чешскую Республику в причастности к отравлению русского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. По словам посла, российская сторона лишь констатировала, что Чехия способна работать над исследованием ядов.

«Никаких обвинений в адрес Чехии Россия не предъявляла. Мы лишь констатировали факты», – повторил дипломат на пресс-конференции, собранной в российском посольстве в Праге.

Посол подчеркнул: о том, что чешские эксперты могут работать над исследованиями нервно-паралитических веществ, говорится в открытых чешских источниках. На основании этого ведутся исследования по выработке антител для чешской армии и НАТО.

«Специалисты хорошо знают, что в 2011 году ЧР и Организация по запрету химического оружия заключили договор, согласно которому можно изготавливать до 10 кг таких материалов», – добавил он.

Также Змеевский информировал журналистов о том, что Россия на чрезвычайных переговорах исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге предложит цивилизованное решение инцидента с отравлением Скрипалей.

«Мы надеемся на экспертное сотрудничество. Если Британия не хочет сотрудничать с нами напрямую, то, как ответственное государство, может сделать это через совет ОЗХО или через экспертную группу генерального директора технического секретариата ОЗХО. В любом случае мы собираемся призвать организацию к сотруничеству, найти факты и провести прозрачное расследование», – заявил посол.

Напомним, Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей. По словам Александра Змеевского, это обвинение абсолютно бездоказательное и недопустимое, к тому же оно грозит непредсказуемыми последствиями в международных отношениях.

Вещество «Новичок», которым были отравлены Скрипали, по его словам, никогда не изготавивали ни в СССР, ни в России. При этом западные ученые утверждают обратное.

Также посол подчеркнул разочарование российской стороны в чешском решении выдать российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках, в США.

«Те, кто принимал такое решение, руководствовались обязательствами союзников, а не фактами о деле. Жаль, что не были использованы все юридические предписания. Лояльность союзников в этом случае победила законные обязательства» , – сказал Змеевский.

По словам посла, весьма показательным было то, когда еще до решения суда и Министерства юстиции в пражском аэропорту Никулина уже ожидал самолет Министерства юстиции США.

 

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политика Россия Чехия
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