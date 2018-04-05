Милош Земан не согласен с выдачей русского хакера в США

Во время официального визита в Словакию президент Чехии рассказал, что он думает о выдаче русского хакера Никулина в США. По его мнению, хакер стал инструментом внутриполитической борьбы.

Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

Сегодня на пресс-конференции в Словакии чешский президент Милош Земан раскритиковал выдачу задержанного в Чехии русского хакера Евгения Никулина в США. По словам Земана, Чехия тем самым вмешалась во внутриполитическую борьбу Америки.

Евгения Никулина, который преследовался в США за хакерские атаки на социальные сети, просила выдать Россия. Земан подчеркнул, что его точка зрения отличается от мнения министра юстиции Роберта Пеликана, который дал согласие на то, чтобы выдать российского гражданина в США. Президент уточнил, что он, тем не менее, уважает право министра принимать решение в данной сфере.

«Я начну с юмора. Когда Дональд Трамп был избран американским президентом, председатель Палаты представителей США Пол Райан надел черный галстук. Когда господин Райан на прошлой неделе прилетел в Чехию, он публично заявил, что прибыл только для того, чтобы забрать господина Никулина в США. И это ему удалось. Можно предположить, что Никулин – так или иначе – может служить инструментом американской политической борьбы – как и тот черный галстук», – сказал Земан.

По словам президента, впутываться в американскую политику со стороны Чехией было не самым лучшим решением.

Пол Райан, который похвалил чешское правительство за выдачу Никулина, во время своего визита в Прагу не встретился с Милошем Земаном. Почему так произошло, он не сообщил. На выступлении в Парламенте ЧР политик резко высказался о России. Позже посол России в Чехии Александр Змеевский заявил, что Россия разочарована решением Чехии выдать ее гражданина в США, несмотря на юридические факты.

Источник: ceskenoviny.cz