Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
МИД Чехии предупредил Россию об ухудшении отношений

МИД Чехии предупредил Россию об ухудшении отношений

artyommm 3435 0
Пресс-атташе чешского министерства иностранных дел выразила сожаление в связи с высказываниями российской дипломатии.
МИД Чехии предупредил Россию об ухудшении отношений

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление тем, что посол РФ в Праге Александр Змеевский заявил о потенциальной возможности ЧР выпускать нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Пресс-секретарь чешского МИДа Ирэна Валентова подчеркнула, что цель такого высказывания заключается в том, чтобы "отвести внимание от возвожной российской причастности к инциденту (с отравлением Скрипаля)". По ее словам, это "грозит дальнейшим ухудшением отношений Чехии и России".

Реакция МИД ЧР на пресс-конференцию посла Российской Федерации

Министерство иностранных дел ЧР выражает сожаление по поводу того, что российская дипломатия неоднократно и манипулятивно связывает ЧР со случаем применения нервно-паралитического вещества в Солсбери. Эти высказывания неприемлемы, они служат для отвлечения внимания от возможного российского участия в этих действиях и грозят дальнейшим ухудшением наших отношений.

В случае Никулина, обвиненного в США в тяжких преступлениях, мы, как ЧР, приняли самостоятельное решение, опираясь на независимые суды, включая конституционный. За стандартными и прозрачными процедурами чешской юстиции неприемлемо искать какой-либо конспиративный фон.

Источник: ТАССwww.mzv.cz

Рассказать всем:
Темы
Россия Чехия скандал
Читайте
по теме 
Российским студентам предложили вернуться из-за границы на родину
18.04.2018 13:05 Политика
Российским студентам предложили вернуться из-за границы на родину
3163 1
В Чехии открылся конкурс «Серебряный Лучник-2018»
18.04.2018 11:51 Пресс-релизы
В Чехии открылся конкурс «Серебряный Лучник-2018»
543 0
В Праге студенты вышли на митинг, посвященный трагедии в Кемерово
11.04.2018 11:24 Общество
В Праге студенты вышли на митинг, посвященный трагедии в Кемерово
3397 0
В Чехии арестовали объявленного в розыск банкира из России
04.04.2018 12:42 Общество
В Чехии арестовали объявленного в розыск банкира из России
1699 0
Последние новости:
20
апреля
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
20.04.2018 16:06 Экономика
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
1611 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
458 0
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
20.04.2018 14:40 Общество
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
2747 0
В Чехии активизировались опасные клещи
20.04.2018 12:38 Общество
В Чехии активизировались опасные клещи
1803 0
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
20.04.2018 11:59 Общество
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
1290 0
19
апреля
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
19.04.2018 15:53 Общество
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии
864 0
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
19.04.2018 15:36 Общество
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
1839 0
Почему чехи боятся иммигрантов
19.04.2018 11:58 Общество
Почему чехи боятся иммигрантов
1974 0
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
19.04.2018 11:38 Общество
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
882 0
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
19.04.2018 11:08 Общество
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
1033 0


Мобильная версия