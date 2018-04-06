МИД Чехии предупредил Россию об ухудшении отношений

Пресс-атташе чешского министерства иностранных дел выразила сожаление в связи с высказываниями российской дипломатии.

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление тем, что посол РФ в Праге Александр Змеевский заявил о потенциальной возможности ЧР выпускать нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Пресс-секретарь чешского МИДа Ирэна Валентова подчеркнула, что цель такого высказывания заключается в том, чтобы "отвести внимание от возвожной российской причастности к инциденту (с отравлением Скрипаля)". По ее словам, это "грозит дальнейшим ухудшением отношений Чехии и России".

Реакция МИД ЧР на пресс-конференцию посла Российской Федерации

Министерство иностранных дел ЧР выражает сожаление по поводу того, что российская дипломатия неоднократно и манипулятивно связывает ЧР со случаем применения нервно-паралитического вещества в Солсбери. Эти высказывания неприемлемы, они служат для отвлечения внимания от возможного российского участия в этих действиях и грозят дальнейшим ухудшением наших отношений.



В случае Никулина, обвиненного в США в тяжких преступлениях, мы, как ЧР, приняли самостоятельное решение, опираясь на независимые суды, включая конституционный. За стандартными и прозрачными процедурами чешской юстиции неприемлемо искать какой-либо конспиративный фон.

Источник: ТАСС, www.mzv.cz