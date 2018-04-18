Российским студентам предложили вернуться из-за границы на родину

Россотрудничество готовится запустить программу по возвращению российских студентов из-за рубежа в Россию.

Россотрудничество запускает проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!», который ориентирован на студентов из России, учащихся в зарубежных вузах. Проект предполагает, что молодые россияне смогут перевестись из иностранного учебного заведения в российское "без лишней бюрократии". Им также обещают помочь с поиском работы.

Как утверждают авторы проекта, российские студенты из "недружественных стран" могут захотеть вернуться на родину по политическим причинам. Разработкой инициативы занимаются МГИМО, МИД РФ и Фонд развития информационного общества. В первую очередь стоит задача "вернуть учащихся из Великобритании".

Студентов могут перевести в МГИМО по ускоренной программе. Также им может быть оказано содействие при трудоустройстве на Дальнем Востоке. Ректор вуза отметил, что сейчас учебное заведение готово принять несколько сотен новых студентов.

Возникновение идеи такого проекта в Россотрудничестве объясняют тем, что отношение к россиянам за рубежом изменилось. Как именно это было установлено, никто точно не говорит. Россотрудничество ссылается только на онлайн-опросы.

Источник: tjournal.ru, rs.gov.ru