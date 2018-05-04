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Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»

Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»

Vladislava M 522 0
Российский МИД посчитал это доказательством лжи Терезы Мэй. Правые чешские партии обвинили Земана в кремлевской пропаганде.
Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci
Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»

Слова президента Милоша Земана о том, что в Чехии в небольших количествах изготавливали и тестировали нервно-паралитический яд «Новичок», по мнению пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, являются доказательством вранья премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Тереза Мэй утверждала, что этот яд производили только в России, поэтому страна должна нести ответственность за отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Москва эти обвинения отвергла.

В четверг Милош Земан в интервью для TV Barrandov заявил, что в Чехии действительно производили этот яд, но после тестирования он был уничтожен. По его словам, вещество обозначали как А230. Его производил с целью тестирования Военный исследовательский комитет в Брно.

Гражданская Служба информационной безопасности пришла к выводу, что это был другой ядовитый газ. После изучения обоих сообщений секретных служб президент склонился к точке зрения военных источников.

«У нас производили и тестировали “Новичок”, в небольших количествах. Потом его уничтожили. Мы знаем, когда и где это было... Было бы лживым представлять, что ничего такого не происходило», – сказал Земан.

Его заявления вызвали резкую критику правых партий. По мнению их представителей, Земан помогает русской пропаганде. По словам руководителя партии ODS Петра Фиалы, слова президента об изготовлении яда не отвечают интересам Чешской Республики и безопасности страны. За президент заступился председатель партии SPD Томио Окамура.

Источник: ceskenoviny.cz, novinky.cz

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Темы
Милош Земан политика Россия
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