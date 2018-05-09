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Видео: В посольстве России в Праге прошел прием в честь Дня Победы

Видео: В посольстве России в Праге прошел прием в честь Дня Победы

Vladislava M 224 0
В посольстве РФ в Праге прошел прием по случаю Дня Победы и 73-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Видео: В посольстве России в Праге прошел прием в честь Дня Победы

9-го мая в посольстве РФ в Праге прошел торжественный прием, посвященный Дню Победы. На приеме присутствовал президент Чехии Милош Земан, бывший президент ЧР Вацлав Клаус, высокопоставленные политики, дипломаты, журналисты и др.

Посол Российской Федерации в Чешской Республике А.В. Змеевский произнес торжественную речь и поздравил присутствующих с праздником. Он отметил важную роль чехословацких военных в совместной борьбе против фашистских захватчиков и напомнил о том, что при освобождении Чехословакии пало 140 тысяч советских солдат.

Также посол отметил, что современные российско-чешские отношения вопреки санкциям продолжают развиваться, чему способствует политический диалог на высшем уровне.

Россиян поздравил с праздником и президент Чехии Милош Земан.

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Темы
посольство Россия праздники Милош Земан
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