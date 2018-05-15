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В Чехии уволили военного, которого цитировал Земан в высказывании о «новичке»

В Чехии уволили военного, которого цитировал Земан в высказывании о «новичке»

artyommm 580 0
Директора Военного исследовательского института Богуслава Шафаржа уволили без объяснения причин.
В Чехии уволили военного, которого цитировал Земан в высказывании о «новичке»

Министр обороны в отставке Карла Шлехтова уволила директора Военного исследовательского института Богуслава Шафаржа. Премьер-министр в отставке Андрей Бабиш ранее критиковал его за высказывания о «новичке». Бабиш опроверг подозрения журналистов в том, что он требовал отстранения Шафаржа от должности.

Именно на Шафаржа ссылался президент Чехии Милош Земан, когда говорил о том, что в Чешской Республике производили паралитическое вещество «новичок», хотя секретные службы, Министерство обороны и премьер утверждали иное.

Причины, по которым Богуслава Шафаржа отправили в отставку, не разглашаются. Министр Шлехтова не объясняла их даже ему самому. Шафарж не захотел комментировать случившееся. Институт будет временно возглавлять заместитель экс-директора Йозеф Грнчиржик. 

Когда в марте этого года Москва включила Чехию в список возможных производителей «новичка», Шафарж рассказал чешским журналистам, что в Чехии подобные вещества производят только для исследовательских задач лабораторий. Он также добавил, что небольшой объем выпускает и институт, которым он руководит. Речь шла о граммах данной продукции, но не о серийном производстве.

Премьер-министр Андрей Бабиш охарактеризовал высказывание экс-директора Военного исследовательского института как неудачное.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Москва президент Милош Земан Министерство обороны
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