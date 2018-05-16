Чешское правительство не станет ограничивать обменные пункты

Чешское правительство в отставке отказалось принять законопроект, повышающий права клиентов обменных пунктов в Праге.

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Чешское правительство в отставке не поддержало законопроект движения STAN о повышении прав клиентов обменных пунктов в Праге.

Законопроект движения STAN должен был позволить людям отказаться от договора по обмену денег в течение двух часов после проведения операции. Это бы защитило их от обмана. Туристы могли бы вернуть деньги, которые им обменяли по крайне невыгодному курсу. В некоторых случаях потеря денег составляет до 50% от суммы по адекватному курсу.

Правительство заявило, что данный законопроект мог бы привести к затруднениям в работе обменных пунктов и наплыву недобросовестных клиентов.

Источник: ceskenoviny.cz