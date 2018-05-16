Палестина отзывает своего посла из Чехии

Палестинская национальная администрация, которая находится на оккупированном Западном берегу Иордана сегодня сообщила, что отзывает своих послов из Чешской Республики и еще из трех стран ЕС, представители которых принимали участие в приеме по случаю торжественного открытия американского посольства в Иерусалиме.
Мероприятие состоялось в воскресенье, посольство открылось в понедельник. Во вторник Палестинская администрация также отозвала своего представителя из Вашингтона.
В Европе, кроме Чехии, эти меры коснулись также Австрии, Румынии и Венгрии. Чешский посол в Израиле участвовал в приеме, но на торжественном открытии посольства не присутствовал.
Иерусалим считается самым острым пунктом в израильско-палестинском конфликте. Палестинцы хотят сделать этот город своей столицей. В его восточной части преимущественно проживает говорящее на арабском языке население. В 1967 году Израиль занял Иерусалим, а затем присоединил к своей территории. Большинство мировых держав не признает израильскую аннексию восточного Иерусалима.
Американское дипломатическое представительство в Иерусалиме было открыто в понедельник по случаю 70-летия с момента основания израильского государства. В это время в Секторе Газа прошли протесты палестинцев, около 60 человек было убито израильскими службами безопасности.
Посольство в Иерусалиме также открыла Гватемала, а к концу месяца – Парагвай. Что касается Чехии, то, по словам премьер-министра в отставке Андрея Бабиша, она должна открыть почетное консульство в Иерусалиме до конца мая. Чешский дом для развития чешско-израильских культурных, экономических и общественных отношений должен появиться там до конца текущего года. О переезде чешского консульства из Тель-Авива в Иерусалим (по примеру США) неоднократно говорил президент ЧР Милош Земан.
Источник: ceskenoviny.cz