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Палестина отзывает своего посла из Чехии

Палестина отзывает своего посла из Чехии

artyommm 1571 0
Палестинская национальная администрация также возвращает домой своих послов еще из трех стран Евросоюза. Что произошло?
Палестина отзывает своего посла из Чехии

Палестинская национальная администрация, которая находится на оккупированном Западном берегу Иордана сегодня сообщила, что отзывает своих послов из Чешской Республики и еще из трех стран ЕС, представители которых принимали участие в приеме по случаю торжественного открытия американского посольства в Иерусалиме. 

Мероприятие состоялось в воскресенье, посольство открылось в понедельник. Во вторник Палестинская администрация также отозвала своего представителя из Вашингтона.

В Европе, кроме Чехии, эти меры коснулись также Австрии, Румынии и Венгрии. Чешский посол в Израиле участвовал в приеме, но на торжественном открытии посольства не присутствовал.

Иерусалим считается самым острым пунктом в израильско-палестинском конфликте. Палестинцы хотят сделать этот город своей столицей. В его восточной части преимущественно проживает говорящее на арабском языке население. В 1967 году Израиль занял Иерусалим, а затем присоединил к своей территории. Большинство мировых держав не признает израильскую аннексию восточного Иерусалима. 

Американское дипломатическое представительство в Иерусалиме было открыто в понедельник по случаю 70-летия с момента основания израильского государства. В это время в Секторе Газа прошли протесты палестинцев, около 60 человек было убито израильскими службами безопасности.

Посольство в Иерусалиме также открыла Гватемала, а к концу месяца – Парагвай. Что касается Чехии, то, по словам премьер-министра в отставке Андрея Бабиша, она должна открыть почетное консульство в Иерусалиме до конца мая. Чешский дом для развития чешско-израильских культурных, экономических и общественных отношений должен появиться там до конца текущего года. О переезде чешского консульства из Тель-Авива в Иерусалим (по примеру США) неоднократно говорил президент ЧР Милош Земан.

Источник: ceskenoviny.cz

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Израиль посольство Чехия США скандал
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