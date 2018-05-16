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Министра обороны Чехии обвинили в злоупотреблении бюджетными деньгами

Министра обороны Чехии обвинили в злоупотреблении бюджетными деньгами

artyommm 1270 0
Министр Карла Шлехтова оправдывается за то, что пользовалась услугами VIP-зала в пражском аэропорту.
Министра обороны Чехии обвинили в злоупотреблении бюджетными деньгами

Министр обороны Чехии в отставке Карла Шлехтова, которая ранее занимала пост министра регионального развития, при перелетах за границу часто пользовалась VIP-залом в пражском аэропорту. Государство должно было заплатить за услугу, которой ее предшественники раньше не пользовались никогда, не менее 300 тысяч крон. Премьер-министр Андрей Бабиш охарактеризовал это как расточительство.

В издании Lidové noviny появилась информация, что Министерство регионального развития под руководством Карлы Шлехтовой в период с 2014 по 2017 гг. в 26 случаях заплатило около 310 тысяч крон за использование министром VIP-зала. Эта услуга предполагает, что персонал аэропорта позаботится о багаже пассажира, оформит билеты, а клиент в это время может провести время в банкетном зале. Затем его подвозят прямо к самолету.

Шлехтова объясняет это тем, что таким образом она экономила «дорогое время людей». При этом, по ее словам, она сэкономила сотни тысяч тем, что не летала бизнес-классом, а намеренно пользовалась эконом-классом.

Бабиш напомнил, что госслужащие получают зарплату из налогов жителей страны. Он также добавил, что министры должны пытаться экономить эти деньги. 

Сама Карла Шлехтова считает, что на нее сейчас объявлена травля в СМИ. Кроме того, министр пожаловалась на то, что ей никак не могут простить фотографию собачки на национальном памятнике на Виткове.

Источник: idnes.cz

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Темы
Министерство обороны Чехия скандал Андрей Бабиш
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