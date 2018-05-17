Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 15 °C
Еврокомиссия подает жалобу в суд на шесть стран ЕС

Еврокомиссия подает жалобу в суд на шесть стран ЕС

Vladislava M 30 0
Причиной обращения в суд стало несоблюдение этими странами лимитов по загрязнению воздуха.
Еврокомиссия подает жалобу в суд на шесть стран ЕС

Еврокомиссия подаст жалобу в Суд Европейского союза на шесть стран, которые не достигли требуемых лимитов по качеству воздуха. Это Германия, Франция, Великобритания, Италия, Венгрия и Румыния. Об этом комиссия сообщила в пресс-релизе.

В январе Еврокомиссия информировала о том, что над защитой чистого воздуха безотлагательно должна поработать и Чехия. Но согласно сегодняшнему постановлению, в Чехии, Словакии и Испании удовлетворительное состояние воздуха.

Шаг Еврокомиссии связан с несоблюдением целей, поставленных в 2005 и 2010 гг. Германию, Францию и Великобританию Еврокомиссия обвиняет в превышении лимита вредных для человека выбросов окиси азота от дизельных автомобилей.

В Италии, Венгрии и Румынию проблема заключается в высокой концентрации летучих соединений.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Евросоюз экология суды
Читайте
по теме 
Детские игрушки в Чехии станут безопаснее, чем раньше
10.05.2018 11:48 Общество
Детские игрушки в Чехии станут безопаснее, чем раньше
1113 0
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
07.05.2018 13:10 Общество
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
1869 0
Болгария станет следующим членом еврозоны
27.04.2018 12:35 Экономика
Болгария станет следующим членом еврозоны
2476 0
Чехия снова вошла в группу стран ЕС с самой дорогой мобильной связью
03.04.2018 12:07 Экономика
Чехия снова вошла в группу стран ЕС с самой дорогой мобильной связью
2265 0
Последние новости:
17
мая
Видео: В Чехии бушевал торнадо
17.05.2018 14:53 Общество
Видео: В Чехии бушевал торнадо
69 0
В Праге катастрофически не хватает парковок
17.05.2018 14:05 Общество
В Праге катастрофически не хватает парковок
136 0
Разъяренный водитель переехал мужчину на парковке в чешском городе
17.05.2018 13:12 Общество
Разъяренный водитель переехал мужчину на парковке в чешском городе
492 0
Из аэропорта до центра Праги за 25 минут: Работу над проектом возобновили
17.05.2018 12:51 Общество
Из аэропорта до центра Праги за 25 минут: Работу над проектом возобновили
268 0
16
мая
Министра обороны Чехии обвинили в злоупотреблении бюджетными деньгами
16.05.2018 15:56 Политика
Министра обороны Чехии обвинили в злоупотреблении бюджетными деньгами
1297 0
Палестина отзывает своего посла из Чехии
16.05.2018 15:33 Политика
Палестина отзывает своего посла из Чехии
1610 0
Как будет развиваться чешская экономика в 2018 году
16.05.2018 11:16 Экономика
Как будет развиваться чешская экономика в 2018 году
1499 0
Площадь в Праге назовут в честь режиссера Милоша Формана
16.05.2018 11:01 Культура
Площадь в Праге назовут в честь режиссера Милоша Формана
964 0
Чешское правительство не станет ограничивать обменные пункты
16.05.2018 10:40 Политика
Чешское правительство не станет ограничивать обменные пункты
1927 0
15
мая
Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»
15.05.2018 14:08 Общество
Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»
1826 0


Мобильная версия