Еврокомиссия подает жалобу в суд на шесть стран ЕС

Причиной обращения в суд стало несоблюдение этими странами лимитов по загрязнению воздуха.

Еврокомиссия подаст жалобу в Суд Европейского союза на шесть стран, которые не достигли требуемых лимитов по качеству воздуха. Это Германия, Франция, Великобритания, Италия, Венгрия и Румыния. Об этом комиссия сообщила в пресс-релизе.

В январе Еврокомиссия информировала о том, что над защитой чистого воздуха безотлагательно должна поработать и Чехия. Но согласно сегодняшнему постановлению, в Чехии, Словакии и Испании удовлетворительное состояние воздуха.

Шаг Еврокомиссии связан с несоблюдением целей, поставленных в 2005 и 2010 гг. Германию, Францию и Великобританию Еврокомиссия обвиняет в превышении лимита вредных для человека выбросов окиси азота от дизельных автомобилей.

В Италии, Венгрии и Румынию проблема заключается в высокой концентрации летучих соединений.

Источник: ceskenoviny.cz