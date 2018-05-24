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Земан: Андрей Бабиш в любом случае будет премьером

Земан: Андрей Бабиш в любом случае будет премьером

Vladislava M 214 0
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Андрей Бабиш останется премьер-министром ЧР независимо от результатов референдума социал-демократов.
Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci
Земан: Андрей Бабиш в любом случае будет премьером

На Жофинском форуме президент ЧР Милош Земан выступил с речью и ответил на вопросы. Он говорил, кроме прочего, о составлении правительства.

Президент заявил, что снова назначит Андрея Бабиша председателем правительства – независимо от того, как пройдет партийный референдум Чешской социал-демократической партии.

Президент заявил, что досрочные выборы, которые рассматривал Бабиш в том случае, если не удастся договориться с демократами, были бы оскорблением избирателей и демонстрацией беспомощности политиков.

По его мнению, у Андрея Бабиша есть два варианта правительственного сотрудничества, которое позволит ему получить большинство голосов: 108 и 115 голосов. Первое число отвечает коалиции ČSSD и ANO, второе – ANO, KSČM a hnutí SPD.  Оба варианта Земан поддерживает.

Земан также выразил надежду, что окончательное правительство составят до летних каникул. Из-за продления референдума социал-демократов, по его словам, этот срок могут продлить на одну или две недели.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Милош Земан политика Андрей Бабиш правительство
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