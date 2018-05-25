В Чехии выпустили петицию с требованием диалога между Украиной и Россией

Создатели петиции призывают президента Чехии Милоша Земана стать посредником в вопросе политических заключенных в обеих странах.

В Чехии появилась петиция с призывом к местным политикам, чтобы они взяли на себя роль посредника и заставили Россию и Украины начать диалог по вопросу освобождения политических заключенных. Свою подпись в документе оставил, например, евродепутат Яромир Штетина.

Петиция появилась как реакция на голодовку, объявленную украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, который сейчас находится в тюрьме в Сибири. Сенцова осудили на 20 лет за предполагаемый теракт в Крыму.

Своей голодовкой Сенцов хочет добиться освобождения всех украинских политзаключенных, но не собственного выхода из тюрьмы. Авторы петиции уверены, что Олег настроился решительно и будет стоять на своем до самой смерти.

Документ призывает президента Милоша Земана, министра иностранных дел Мартина Стропницкого, депутатов и других политиков стать посредниками диалога между Россией и Украиной. Организаторы также просят политиков ввести персональные санкции в отношении людей, которые причастны к политическим преследованиям в России и Украине.

За Сенцова вступился также Комитет по вопросам арестованных писателей чешского PEN-клуба. Группа активистов написала открытое письмо министру Стропницкому с требованием вмешаться в это дело лично. Петицию подписал директор некоммерческой организации «Человек в беде» Шимон Панек, политгеограф Михаэл Романцов и писатель Яхим Топол.

Сенцова задержали в Крыму весной 2014 года. В августе 2015 году его осудили как гражданина России, так как он автоматически получил российское гражданство после присоединения украинского полуострова к России. За освобождение Сенцова в разное время выступали известные зарубежные союзы кинодеятелей, среди которых, например, Мерил Стрип и Джонни Депп.

Источник: aktualne.cz