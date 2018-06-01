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Президент Чехии назначит нового премьер-министра на следующей неделе

Президент Чехии назначит нового премьер-министра на следующей неделе

artyommm 59 0
Милош Земан поступит так, как он ранее рассказал журналистам.
Президент Чехии назначит нового премьер-министра на следующей неделе

Президент Чехии Милош Земан снова назначит на пост премьер-министр Андрея Бабиша в среду, 6 июня. Первое правительство Бабиша не получило вотум доверия от депутатов, и поэтому сейчас работало в отставке. 

В течение недели с 10 июля новое правительство должно будет снова просить вотум доверия Парламента. Пока нынешний премьер в отставке не может назвать имена политиков, которые войдут в новый кабинет министров.

Ранее президент Земан уже обещал, что снова назначит Бабиша премьером, не дожидаясь результатов референдума партии ЧССД. Он считает, что так сможет ускорить процесс сбора нового кабинета министров. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия премьер министр президент Андрей Бабиш Милош Земан
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