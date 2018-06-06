В Чехии прошли массовые протесты против премьер-министра и президента

В Праге акция протеста состоялась на Вацлавской площади. Люди требуют отставки Бабиша, который сегодня снова дас государственную клятву премьера на Пражском Граде.

Фото: Facebook, Visegradský jezdec @repozice

Во вторник, 5 июня, в Праге и других городах Чехии прошли демонстрации против премьер-министра Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Жителям республики не нравится, что новое правительство планирует опираться на поддержку коммунистов. Организаторы назвали протестные акции «Раз и навсегда».

Тысячи людей собрались на Вацлавской площади около 18:00. Демонстрация проходила накануне церемонии на Пражском Граде, в рамках которой Андрей Бабиш должен снова дать государственную клятву премьера. Его первый кабинет министров в январе не получил доверия парламента, поэтому президент Земан назначает его на пост повторно.

Демонстранты уточнили, что они протестуют не против результатов выборов. Им не нравится поведение Бабиша, который продолжает занимать пост премьер-министра, хотя в его отношении заведено уголовное дело в связи с финансированием фирмы Čapí hnízdo. Также людям не нравится, что коммунистическая партия набирает все больший вес и влияние в правительстве. Как сказал один из выступающих на демонстрации, протест направлен против своенравного поведения Бабиша, президента Милоша Земана и коммунистов.

На Вацлавской площади собрались люди разных возрастов. Организаторы демонстрации сообщили, что петицию за отстранение Бабиша подписало более 250 тысяч человек.

Кроме Праги, демонстрации также прошли в Брно, Остраве, Градец-Кралове и других городах. Напомним, что акции протеста против Бабиша проходили в Чехии и ранее. Самая крупная из них состоялась в начале апреля.

Источник: novinky.cz