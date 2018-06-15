Президент Чехии сжег красные трусы

Милош Земан провел на Пражском Граде акцию. Вместе с пожарными он сжег огромные красные трусы, которыми в 2015 год подменили президентский штандарт на крыше Града.

Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

Президент Милош Земан сжег на Пражском Граде красные трусы, которые в 2015 году вывесили над Градом вместо президентского штандарта члены художественного объединения Ztohoven.

Трусы Земан сжигал на костре под открытым небом. По его словам, канцелярия президента приобрела эти трусы за одну крону в Управлении государственным имуществом.



https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

Земан сказал журналистам, что политику нужно строить на основании обмена аргументами, а не на основании нижнего белья. По его словам, время нижнего белья в политике закончилось.

«Чтобы документировать свою точку зрения, я решил купить красные трусы за одну крону и сжечь их», – сказал Земан.

Пожарные Пражского Града в полном обмундировании положили огромные красные трусы на костер и сожгли. Акция прошла возле пруда в одном из садов Пражского града.

Группа Ztohoven на своей странице Facebook опубликовала фотографию с акции с подписью «Трусы горят; Президент сжигает свою карикатуру» и добавила вульгарное слово.

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

Члены объединения Ztohoven в 2015 году переоделись в трубочистов и проникли на крышу Пражского Града. Активисты подменили президентский штандарт на огромные красные трусы. Позже они сообщили, что разорвали флаг на мелкие кусочки и разослали гражданам Чехии. Свою акцию они позиционировали как протест против поведения Земана как президента.

Позже красные трусы стали символом противников Земана. За хулиганство суд дал активистам условный срок.

Источник: ceskenoviny.cz