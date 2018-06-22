Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции

Кроме Чехии на саммите не будет и других стран Вышеградской четверки: Польши, Словакии и Венгрии.

В воскресенье, 24-го июня, в Бельгии пройдет европейский саммит по вопросам миграции. Несмотря на то, что Чехия ранее планировала в нем участвовать, после встречи стран Вышеградской четверки Андрей Бабиш заявил, что никто из них участвовать в саммите не будет.

«На следующей неделе пройдет встреча Европейского совета, в ходе которой о вопросах миграции также будет идти речь. Кроме того, мы не видим смысла в участии в саммите, на котором будут приняты решения, с которыми мы не согласны», – подчеркнул премьер-министр Чехии.

По мнению Бабиша, отдельные европейские страны меняют свое мнение по вопросу миграции.

«С 14-го декабря все политики Европы говорят о том, что нелегальная миграция должна быть решена не по-европейски. Для этого у нас есть наглядные примеры Австралии, Канады и США», – добавил Андрей Бабиш.

Источник: denik.cz