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Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции

Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции

Yuliya Boda 400 0
Кроме Чехии на саммите не будет и других стран Вышеградской четверки: Польши, Словакии и Венгрии.
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции

В воскресенье, 24-го июня, в Бельгии пройдет европейский саммит по вопросам миграции. Несмотря на то, что Чехия ранее планировала в нем участвовать, после встречи стран Вышеградской четверки  Андрей Бабиш заявил, что никто из них участвовать в саммите не будет. 

«На следующей неделе пройдет встреча Европейского совета, в ходе которой о вопросах миграции также будет идти речь. Кроме того, мы не видим смысла в участии в саммите, на котором будут приняты решения, с которыми мы не согласны», – подчеркнул премьер-министр Чехии. 

По мнению Бабиша, отдельные европейские страны меняют свое мнение по вопросу миграции. 

«С 14-го декабря все политики Европы говорят о том, что нелегальная миграция должна быть решена не по-европейски. Для этого у нас есть наглядные примеры Австралии, Канады и США», – добавил Андрей Бабиш. 

Источник: denik.cz

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Темы
Чехия Европа иммиграция саммит Андрей Бабиш
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